18 декабря 2024

«Папа может»: в Перми появилась первая в регионе школа будущих отцов

В Перми с октября работает первая в регионе школа будущих отцов
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Специалисты готовят пермяков к становлению отцами
Специалисты готовят пермяков к становлению отцами Фото:

Уже два месяца в Перми работает первая в регионе школа будущих пап. Специалисты обсуждают с пермяками, как подготовиться к рождению ребенка, поддержать будущую маму и разделить обязанности. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

«Особое внимание было уделено вопросам оказания первой помощи беременной жене и малышу. В мужском обществе не принято обсуждать тему отцовства, а здесь каждый встретил близких по духу людей, которых объединяет важнейшая в жизни каждого человека миссия — отцовство. Поэтому посещать такие школы надо обязательно, чтобы получить важную информацию и знания, и помочь своим женщинам справиться в такой непростой период», — пишет ведомство.

Организатором школы стала медицинский психолог женской консультации №1 ГКП №4 Екатерина Романовская. В октябре 2024 года состоялось первое занятие. В рамках занятий проходят памперс-тренинг, обучение навыкам оказания помощи до приезда специалистов и правильного вызова скорой помощи.

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Уже два месяца в Перми работает первая в регионе школа будущих пап. Специалисты обсуждают с пермяками, как подготовиться к рождению ребенка, поддержать будущую маму и разделить обязанности. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Минздрава. «Особое внимание было уделено вопросам оказания первой помощи беременной жене и малышу. В мужском обществе не принято обсуждать тему отцовства, а здесь каждый встретил близких по духу людей, которых объединяет важнейшая в жизни каждого человека миссия — отцовство. Поэтому посещать такие школы надо обязательно, чтобы получить важную информацию и знания, и помочь своим женщинам справиться в такой непростой период», — пишет ведомство. Организатором школы стала медицинский психолог женской консультации №1 ГКП №4 Екатерина Романовская. В октябре 2024 года состоялось первое занятие. В рамках занятий проходят памперс-тренинг, обучение навыкам оказания помощи до приезда специалистов и правильного вызова скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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