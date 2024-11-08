Уроженка Екатеринбурга Галина Минькова выиграла миллион рублей в лотерею. Победный билет ей подарила внучка на 83-й день рождения, что совпало с праздничным тиражом, приуроченным к юбилею лотереи. Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото».
«Всем родным я сказала, что мне не нужно никаких подарков, кроме лотерейных билетов! Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: „Мы выиграли!“ Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — поделилась победительница.
После выхода на пенсию Минькова переехала жить в Подмосковье, где она проводит время с девятью внуками и правнуками. Победительница планирует потратить часть выигрыша на здоровье своей дочери и оставшуюся сумму отдаст внучке, которая подарила ей счастливый билет.
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