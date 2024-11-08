Подарок на день рождения: пенсионерка из Екатеринбурга выиграла миллион в лотерею. Фото

Пенсионерка из Екатеринбурга выиграла миллион рублей в 83-й день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Победительница уже определилась, на что потратит миллион рублей
Победительница уже определилась, на что потратит миллион рублей Фото:

Уроженка Екатеринбурга Галина Минькова выиграла миллион рублей в лотерею. Победный билет ей подарила внучка на 83-й день рождения, что совпало с праздничным тиражом, приуроченным к юбилею лотереи. Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото».

«Всем родным я сказала, что мне не нужно никаких подарков, кроме лотерейных билетов! Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: „Мы выиграли!“ Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — поделилась победительница.

После выхода на пенсию Минькова переехала жить в Подмосковье, где она проводит время с девятью внуками и правнуками. Победительница планирует потратить часть выигрыша на здоровье своей дочери и оставшуюся сумму отдаст внучке, которая подарила ей счастливый билет.

Лотерейный билет пенсионерке подарила внучка
Лотерейный билет пенсионерке подарила внучка
Фото:

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Уроженка Екатеринбурга Галина Минькова выиграла миллион рублей в лотерею. Победный билет ей подарила внучка на 83-й день рождения, что совпало с праздничным тиражом, приуроченным к юбилею лотереи. Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото». «Всем родным я сказала, что мне не нужно никаких подарков, кроме лотерейных билетов! Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: „Мы выиграли!“ Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — поделилась победительница. После выхода на пенсию Минькова переехала жить в Подмосковье, где она проводит время с девятью внуками и правнуками. Победительница планирует потратить часть выигрыша на здоровье своей дочери и оставшуюся сумму отдаст внучке, которая подарила ей счастливый билет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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