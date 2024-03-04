Два свердловчанина выиграли в лотерее 70 миллионов рублей

В Свердловской области два человека выиграли в лотерее 50 и 20 млн рублей

04 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Оба победителя пока не обратились в лотерейный центр «Столото» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу два жителя Свердловской области в минувшие выходные выиграли крупные суммы денег в лотерее «Столото» — один более 50 миллионов рублей, второй — почти 20 млн. Оба счастливца еще не обратились за призами, рассказали URA.RU представители компании. «4 марта в 299028-м тираже государственной лотереи «Рапидо» был разыгран многомиллионный суперприз — 50 223 339 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области. А 3 марта в лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 19 733 220 рублей. Победителем стал тоже свердловчанин, участник 102555-го тиража», — сообщили в компании. Оба победителя пока не дали о себе знать. Не исключено, что они еще не подозревают о выигрыше. О счастливчиках лишь известно, что они оба купили свои билеты в мобильном приложении «Столото». Первому победителю билет обошелся в 500 рублей, а второму — всего в 60.

Сразу два жителя Свердловской области в минувшие выходные выиграли крупные суммы денег в лотерее «Столото» — один более 50 миллионов рублей, второй — почти 20 млн. Оба счастливца еще не обратились за призами, рассказали URA.RU представители компании. «4 марта в 299028-м тираже государственной лотереи «Рапидо» был разыгран многомиллионный суперприз — 50 223 339 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области. А 3 марта в лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 19 733 220 рублей. Победителем стал тоже свердловчанин, участник 102555-го тиража», — сообщили в компании. Оба победителя пока не дали о себе знать. Не исключено, что они еще не подозревают о выигрыше. О счастливчиках лишь известно, что они оба купили свои билеты в мобильном приложении «Столото». Первому победителю билет обошелся в 500 рублей, а второму — всего в 60.