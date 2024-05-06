Народная примета помогла свердловскому вахтовику выиграть 17 млн рублей. Фото

07 мая 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Победитель не поверил своим глазам, когда увидел сумму выигрыша (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Монтажник из Свердловской области Максим Хамзин выиграл в лотерее почти 17 миллионов рублей. Мужчина признался, что в этот день народная примета предупреждала его о прибыли. Его слова процитировали в «Столото». «После окончания работы зашел в мобильное приложение и посмотрел вкладку „Неполученные выигрыши“. Увидел сумму и не поверил. Такие яркие эмоции могу сравнить только с рождением детей. Кстати, в этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему это. Оказывается — к выигрышу!» — привели в компании заявление победителя. Мужчина трудится на Дальнем Востоке вахтовым методом монтажником наружного трубопровода. Именно будучи на вахте, в перерыве между работой, участник решил скоротать время и приобрел лотерейные билеты тиража «Спортлото «5 из 36». Вечером того же дня он узнал о выигрыше. К слову, счастливый билет рабочий приобрел через мобильное приложение, которое установил не так давно на телефоне. Сумма его суперприза составила 16 653 798 рублей. «На часть выигрыша победитель отправится с женой и детьми на отдых в Турцию. Оставшиеся средства потратит на покрытие ипотеки и отложит на обучение подрастающих детей», — добавили в компании «Столото». Ранее Максим тоже испытывал удачу, но приобретал билеты только на лотереи с ТВ-трансляциями Фото: предоставлено компанией «Столото» Победитель ведет активный образ жизни: раньше увлекался беговыми лыжами, а сейчас предпочитает горные Фото: предоставлено компанией «Столото» Мужчина любит вместе с семьей кататься зимой на горнолыжных курортах России Фото: предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Монтажник из Свердловской области Максим Хамзин выиграл в лотерее почти 17 миллионов рублей. Мужчина признался, что в этот день народная примета предупреждала его о прибыли. Его слова процитировали в «Столото». «После окончания работы зашел в мобильное приложение и посмотрел вкладку „Неполученные выигрыши“. Увидел сумму и не поверил. Такие яркие эмоции могу сравнить только с рождением детей. Кстати, в этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему это. Оказывается — к выигрышу!» — привели в компании заявление победителя. Мужчина трудится на Дальнем Востоке вахтовым методом монтажником наружного трубопровода. Именно будучи на вахте, в перерыве между работой, участник решил скоротать время и приобрел лотерейные билеты тиража «Спортлото «5 из 36». Вечером того же дня он узнал о выигрыше. К слову, счастливый билет рабочий приобрел через мобильное приложение, которое установил не так давно на телефоне. Сумма его суперприза составила 16 653 798 рублей. «На часть выигрыша победитель отправится с женой и детьми на отдых в Турцию. Оставшиеся средства потратит на покрытие ипотеки и отложит на обучение подрастающих детей», — добавили в компании «Столото».