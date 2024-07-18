Свердловчанин выиграл 44 миллиона, но не знает об этом

Свердловчанин выиграл в лотерею «Рапидо» 44 миллиона рублей

19 июля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Суперприз еще ждет своего хозяина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл в лотерее «Рапидо» почти 44 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «18 июля в 309644-м тираже „Рапидо“ был разыгран многомиллионный суперприз — 43 878 102 рубля. Победителем стал житель Свердловской области», — сказали представители организации. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил один билет за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Возможно, уралец пока даже не догадывается о своем счастье, поскольку еще не дал о себе знать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области выиграл в лотерее «Рапидо» почти 44 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «18 июля в 309644-м тираже „Рапидо“ был разыгран многомиллионный суперприз — 43 878 102 рубля. Победителем стал житель Свердловской области», — сказали представители организации. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил один билет за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Возможно, уралец пока даже не догадывается о своем счастье, поскольку еще не дал о себе знать.