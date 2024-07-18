18 июля 2024

Свердловчанин выиграл 44 миллиона, но не знает об этом

Свердловчанин выиграл в лотерею «Рапидо» 44 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
Суперприз еще ждет своего хозяина Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерее «Рапидо» почти 44 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».

«18 июля в 309644-м тираже „Рапидо“ был разыгран многомиллионный суперприз — 43 878 102 рубля. Победителем стал житель Свердловской области», — сказали представители организации.

На данный момент известно лишь, что счастливчик купил один билет за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Возможно, уралец пока даже не догадывается о своем счастье, поскольку еще не дал о себе знать.

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Житель Свердловской области выиграл в лотерее «Рапидо» почти 44 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «18 июля в 309644-м тираже „Рапидо“ был разыгран многомиллионный суперприз — 43 878 102 рубля. Победителем стал житель Свердловской области», — сказали представители организации. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил один билет за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Возможно, уралец пока даже не догадывается о своем счастье, поскольку еще не дал о себе знать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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