Пережившая масштабный аудит «Титановая долина» растет в нацрейтинге

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Клипарт. Свердловская область, титановая долина, особая экономическая зона, указатель
Только в этом году в «Титановой долине» открыли три завода Фото:

Особая экономическая зона «Титановая долина» заняла шестое место в национальном рейтинге инвестпривлекательности, поднявшись за год на одну строку вверх. Всего эксперты оценивали 33 площадки из 27 регионов, сообщили в департаменте информполитики региона.

«В „Титановой долине“ создана инфраструктура для быстрого запуска проектов и действует эффективная система сопровождения инвесторов. Достаточно сказать, что за последние три месяца три резидента завершили строительство своих производств. И еще три резидента были одобрены буквально несколько дней назад и будут заходить к нам на площадку („Уктус“) в ближайшее время», — прокомментировал профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Также он добавил, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева идет работа по расширению площадей ОЭЗ.

Рост показателей ОЭЗ совпал по времени с окончанием масштабного аудита управляющей компании особой экономической зоны. Как ранее сообщало URA.RU, несколько месяцев шла аудиторская проверка, как говорят, инициированная Иониным. Итог — замечаний нет. Эта ситуация, по данным источников агентства, вызвала недопонимание в правительстве региона и претензии, что «цифровой замгубернатора» пренебрегает иерархией, действуя в обход отраслевого министерства инвестиций и развития, чьим подведом формально является «Титановая долина». Утверждается, что замгубернатора замкнул на себе все процессы ОЭЗ — от отбора проектов потенциальных резидентов до решения вопросов по стройкам.

Напомним, что в этом году на площадке в ОЭЗ в Верхней Салде ввели в эксплуатацию железную дорогу. Ожидается, что еще одно новое производство заработает в «Титановой долине» уже в январе 2025 года.

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Особая экономическая зона «Титановая долина» заняла шестое место в национальном рейтинге инвестпривлекательности, поднявшись за год на одну строку вверх. Всего эксперты оценивали 33 площадки из 27 регионов, сообщили в департаменте информполитики региона. «В „Титановой долине“ создана инфраструктура для быстрого запуска проектов и действует эффективная система сопровождения инвесторов. Достаточно сказать, что за последние три месяца три резидента завершили строительство своих производств. И еще три резидента были одобрены буквально несколько дней назад и будут заходить к нам на площадку („Уктус“) в ближайшее время», — прокомментировал профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Также он добавил, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева идет работа по расширению площадей ОЭЗ. Рост показателей ОЭЗ совпал по времени с окончанием масштабного аудита управляющей компании особой экономической зоны. Как ранее сообщало URA.RU, несколько месяцев шла аудиторская проверка, как говорят, инициированная Иониным. Итог — замечаний нет. Эта ситуация, по данным источников агентства, вызвала недопонимание в правительстве региона и претензии, что «цифровой замгубернатора» пренебрегает иерархией, действуя в обход отраслевого министерства инвестиций и развития, чьим подведом формально является «Титановая долина». Утверждается, что замгубернатора замкнул на себе все процессы ОЭЗ — от отбора проектов потенциальных резидентов до решения вопросов по стройкам. Напомним, что в этом году на площадке в ОЭЗ в Верхней Салде ввели в эксплуатацию железную дорогу. Ожидается, что еще одно новое производство заработает в «Титановой долине» уже в январе 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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