Свердловчан зовут колоть дрова за зарплату в 80 тысяч рублей

В Свердловской области зарплаты в лесном хозяйстве выросли на 43% за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплаты в отрасли сельского и лесного хозяйства выросли на 43% за год
Зарплаты в отрасли сельского и лесного хозяйства выросли на 43% за год Фото:

В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата кольщика дров достигла 81,5 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». 

«С января по ноябрь кольщики дров стали лидерами по приросту зарплат, им стали платить на 27% больше по сравнению с прошлым годом (81 591 рублей)», — говорится в релизе. Второе место по приросту зарплат стала профессия сельскохозяйственного рабочего (+26%), за полный день им предлагают заработную плату в размере 78,6 тысяч рублей. 

Садовники заняли третье место, в 2024 году этим специалистам стали платить на 16% больше. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам около 46 тысяч рублей в месяц. За год средние зарплатные предложения в сельском и лесном хозяйстве выросли на 43%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата кольщика дров достигла 81,5 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».  «С января по ноябрь кольщики дров стали лидерами по приросту зарплат, им стали платить на 27% больше по сравнению с прошлым годом (81 591 рублей)», — говорится в релизе. Второе место по приросту зарплат стала профессия сельскохозяйственного рабочего (+26%), за полный день им предлагают заработную плату в размере 78,6 тысяч рублей.  Садовники заняли третье место, в 2024 году этим специалистам стали платить на 16% больше. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам около 46 тысяч рублей в месяц. За год средние зарплатные предложения в сельском и лесном хозяйстве выросли на 43%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...