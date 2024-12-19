В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата кольщика дров достигла 81,5 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».
«С января по ноябрь кольщики дров стали лидерами по приросту зарплат, им стали платить на 27% больше по сравнению с прошлым годом (81 591 рублей)», — говорится в релизе. Второе место по приросту зарплат стала профессия сельскохозяйственного рабочего (+26%), за полный день им предлагают заработную плату в размере 78,6 тысяч рублей.
Садовники заняли третье место, в 2024 году этим специалистам стали платить на 16% больше. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам около 46 тысяч рублей в месяц. За год средние зарплатные предложения в сельском и лесном хозяйстве выросли на 43%.
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