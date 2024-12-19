Екатеринбург встал в девятибалльные пробки, а цены на такси взлетели. Скрин

19 декабря 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

На оживленных улицах случилось 14 ДТП (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Последствием мощного снегопада в Екатеринбурге 19 декабря стали девятибалльные пробки и дикие цены на такси, которые выросли в два раза. О транспортном коллапсе URA.RU рассказали читатели. «Движение в центре города вообще не двигается. Снег на проезжей части усугубляет обстановку. Навигатор показывает, что ехать до Академического района на машине больше часа, на общественном транспорте история аналогичная», — сказал собеседник. По словам другого, вместе с пробками выросли цены на такси. «Доехать от центра до улицы Титова стоит почти 700 рублей. Это в два раза дороже, чем обычно», — добавил он. Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось 14 аварий. Речь идет об улицах Ткачей, Малышева, 8 Марта, Серафимы Дерябиной, Шефской, Большакова и других. Скрин: «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последствием мощного снегопада в Екатеринбурге 19 декабря стали девятибалльные пробки и дикие цены на такси, которые выросли в два раза. О транспортном коллапсе URA.RU рассказали читатели. «Движение в центре города вообще не двигается. Снег на проезжей части усугубляет обстановку. Навигатор показывает, что ехать до Академического района на машине больше часа, на общественном транспорте история аналогичная», — сказал собеседник. По словам другого, вместе с пробками выросли цены на такси. «Доехать от центра до улицы Титова стоит почти 700 рублей. Это в два раза дороже, чем обычно», — добавил он. Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось 14 аварий. Речь идет об улицах Ткачей, Малышева, 8 Марта, Серафимы Дерябиной, Шефской, Большакова и других.