Екатеринбург встал в девятибалльные пробки, а цены на такси взлетели. Скрин

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Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, троллейбус, непогода, снегопад, автомобили
На оживленных улицах случилось 14 ДТП (архивное фото) Фото:

Последствием мощного снегопада в Екатеринбурге 19 декабря стали девятибалльные пробки и дикие цены на такси, которые выросли в два раза. О транспортном коллапсе URA.RU рассказали читатели.

«Движение в центре города вообще не двигается. Снег на проезжей части усугубляет обстановку. Навигатор показывает, что ехать до Академического района на машине больше часа, на общественном транспорте история аналогичная», — сказал собеседник. По словам другого, вместе с пробками выросли цены на такси. «Доехать от центра до улицы Титова стоит почти 700 рублей. Это в два раза дороже, чем обычно», — добавил он.

Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось 14 аварий. Речь идет об улицах Ткачей, Малышева, 8 Марта, Серафимы Дерябиной, Шефской, Большакова и других.

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Последствием мощного снегопада в Екатеринбурге 19 декабря стали девятибалльные пробки и дикие цены на такси, которые выросли в два раза. О транспортном коллапсе URA.RU рассказали читатели. «Движение в центре города вообще не двигается. Снег на проезжей части усугубляет обстановку. Навигатор показывает, что ехать до Академического района на машине больше часа, на общественном транспорте история аналогичная», — сказал собеседник. По словам другого, вместе с пробками выросли цены на такси. «Доехать от центра до улицы Титова стоит почти 700 рублей. Это в два раза дороже, чем обычно», — добавил он. Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось 14 аварий. Речь идет об улицах Ткачей, Малышева, 8 Марта, Серафимы Дерябиной, Шефской, Большакова и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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