В Свердловской области стартовали выборы губернатора, они продлятся с 12 по 14 сентября. Как проходит первый день голосования — в фоторепортаже URA.RU.
В выборах участвуют пять кандидатов. Среди претендентов — врио региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
Традиционно день выборов начался с государственного гимна России. На избирательных участках собрались члены избирательных комиссий, наблюдатели, а также первые избиратели, которые решили воспользоваться своим правом голоса с самого утра.
Выборы продлятся до 14 сентября включительно. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00. URA.RU следит за первым днем голосования в онлайн-трансляции.
