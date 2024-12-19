Число пострадавших в перевернувшемся автобусе детской команды выросло до пяти

19 декабря 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают криминалисты СК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество пострадавших в ДТП с автобусом детской команды по плаванию на 69-м километре трассы Миасс-Карабаш-Кыштым выросло до пяти. Об этом сообщают в СУ СКР по Челябинской области. «Следственный комитет проверяет обстоятельства аварии автобуса с детьми на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым. Водитель не справился с управлением из-за снегопада, и автобус опрокинулся в кювет, что привело к травмам у четверых детей и одного взрослого», — сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи-криминалисты СК РФ работают на месте происшествия и проверяют документацию организации перевозки. Ранее стало известно, что вечером водитель автобуса «Хайгер», осуществляя организованную перевозку 25 несовершеннолетних пассажиров, не справился с управлением. Он совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автобуса с детьми. Ребята возвращались домой в Снежинск со спортивных соревнований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество пострадавших в ДТП с автобусом детской команды по плаванию на 69-м километре трассы Миасс-Карабаш-Кыштым выросло до пяти. Об этом сообщают в СУ СКР по Челябинской области. «Следственный комитет проверяет обстоятельства аварии автобуса с детьми на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым. Водитель не справился с управлением из-за снегопада, и автобус опрокинулся в кювет, что привело к травмам у четверых детей и одного взрослого», — сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи-криминалисты СК РФ работают на месте происшествия и проверяют документацию организации перевозки. Ранее стало известно, что вечером водитель автобуса «Хайгер», осуществляя организованную перевозку 25 несовершеннолетних пассажиров, не справился с управлением. Он совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автобуса с детьми. Ребята возвращались домой в Снежинск со спортивных соревнований.