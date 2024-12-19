Число пострадавших в перевернувшемся автобусе детской команды выросло до пяти

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
На месте аварии работают криминалисты СК РФ Фото:

Количество пострадавших в ДТП с автобусом детской команды по плаванию на 69-м километре трассы Миасс-Карабаш-Кыштым выросло до пяти. Об этом сообщают в СУ СКР по Челябинской области.

«Следственный комитет проверяет обстоятельства аварии автобуса с детьми на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым. Водитель не справился с управлением из-за снегопада, и автобус опрокинулся в кювет, что привело к травмам у четверых детей и одного взрослого», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи-криминалисты СК РФ работают на месте происшествия и проверяют документацию организации перевозки.

Ранее стало известно, что вечером водитель автобуса «Хайгер», осуществляя организованную перевозку 25 несовершеннолетних пассажиров, не справился с управлением. Он совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автобуса с детьми. Ребята возвращались домой в Снежинск со спортивных соревнований.

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Количество пострадавших в ДТП с автобусом детской команды по плаванию на 69-м километре трассы Миасс-Карабаш-Кыштым выросло до пяти. Об этом сообщают в СУ СКР по Челябинской области. «Следственный комитет проверяет обстоятельства аварии автобуса с детьми на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым. Водитель не справился с управлением из-за снегопада, и автобус опрокинулся в кювет, что привело к травмам у четверых детей и одного взрослого», — сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи-криминалисты СК РФ работают на месте происшествия и проверяют документацию организации перевозки. Ранее стало известно, что вечером водитель автобуса «Хайгер», осуществляя организованную перевозку 25 несовершеннолетних пассажиров, не справился с управлением. Он совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автобуса с детьми. Ребята возвращались домой в Снежинск со спортивных соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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