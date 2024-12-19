В Челябинской области 19 декабря на 69-м километре автодороги «Миасс-Карабаш-Кыштым» автобус с 25 детьми улетел в кювет и перевернулся. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, погибших в ДТП нет.
«По предварительным данным, в условиях снегопада, водитель, управляя автобусом „Хайгер“, осуществляя перевозку 25 детей из Миасса в Снежинск, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением. Машина совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.
В Госавтоинспекции уточнили, что погибших нет, а пострадали всего три пассажира. Им оказана медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ. Как сообщает издание «Кыштымский рабочий», дети возвращались в Снежинск с спортивных соревнований.
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