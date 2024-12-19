В Челябинской области автобус с детьми улетел в кювет и перевернулся. Фото

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Дети ехали в Снежинск с спортивных соревнований
Дети ехали в Снежинск с спортивных соревнований Фото:

В Челябинской области 19 декабря на 69-м километре автодороги «Миасс-Карабаш-Кыштым» автобус с 25 детьми улетел в кювет и перевернулся. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, погибших в ДТП нет.

«По предварительным данным, в условиях снегопада, водитель, управляя автобусом „Хайгер“, осуществляя перевозку 25 детей из Миасса в Снежинск, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением. Машина совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что погибших нет, а пострадали всего три пассажира. Им оказана медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ. Как сообщает издание «Кыштымский рабочий», дети возвращались в Снежинск с спортивных соревнований. 

Водитель автобуса не справился с управлением
Водитель автобуса не справился с управлением
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В Челябинской области 19 декабря на 69-м километре автодороги «Миасс-Карабаш-Кыштым» автобус с 25 детьми улетел в кювет и перевернулся. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, погибших в ДТП нет. «По предварительным данным, в условиях снегопада, водитель, управляя автобусом „Хайгер“, осуществляя перевозку 25 детей из Миасса в Снежинск, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением. Машина совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что погибших нет, а пострадали всего три пассажира. Им оказана медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ. Как сообщает издание «Кыштымский рабочий», дети возвращались в Снежинск с спортивных соревнований. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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