«Профурсетка»: Киркоров не дал Ивлеевой вернуться в шоу-бизнес после «отмены»

Телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева не появится в новой российской комедии «Небриллиантовая рука» от телеканала ТНТ. Об этом сообщил Эстрадный певец Филипп Киркоров.
«Да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам „Небриллиантовой руки“ и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», — написал Киркоров в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). По его словам, он уже «устал» от этого имени.
В свою очередь Ивлеева ответила Киркорову в личном telegram-канале, опубликовав фотографию певца в окружении полуголых мужчин. «Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре», — подписала она.
Конфликт между звездами имеет длительный характер. Ранее Киркоров выразил крайне негативное отношение к Ивлеевой, назвав ее «неблагодарным человеком». Ситуация усугубилась после того, как Ивлеева опубликовала в своем блоге фотографию серег в форме крыс, что, по мнению многих, было намеком на Киркорова.
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