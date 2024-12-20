Путин наградил Симоньян за заслуги перед Отечеством

Маргарита Симоньян удостоена ордена третьей степени
Указом президента России Владимира Путина награждена главный редактор RT Маргарита Симоньян орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликованных правовых актов РФ.
«За большой вклад в развитие отечественной журналистики наградить... Симоньян Маргариту Симоновну», — говорится в документе. Подчеркиваются заслуги главвреда RT в активном участии в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
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