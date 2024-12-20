«Хохлы»: директор суджанской школы объяснил взломом резкий ответ Хинштейну

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди сообщил о взломе своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте». Так он объяснил свой резкий ответ в комментариях под постом врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. По его словам, взломать его аккаунт могли украинцы.
«Думаю, что хохлы», — заявил Кондояниди, говоря об возможных виновниках. Его слова приводит «Лента.ру». При этом ранее он выразил поддержку Хинштейну и заявил о готовности оказывать ему помощь.
Ранее СМИ писали, что Кондояниди резко ответил на публикацию Хинштейна, в которой тот описывал действия директора школы по эвакуации учеников. Хинштейн отметил, что директор рисковал жизнью, чтобы спасти всех. В ответ Кондояниди опроверг информацию о своем личном участии в эвакуации и потребовал удалить ее, назвав лживой. Он выразил недоумение по поводу написанного и подчеркнул, что никогда не приписывал себе чужие заслуги, назвав это «свинством».
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