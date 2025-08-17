Зюганов поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«С тех пор мы упрямо идем по пути борьбы с империализмом, борьбы за справедливый миропорядок. Нынешняя ситуация сплотила нас еще больше. Как и 80 лет назад, мы противостоим фашизму плечом к плечу», — заявил председатель ЦК КПРФ. В своем обращении Геннадий Зюганов подчеркнул, что разгром японских милитаристов в августе 1945 года стал основой боевого братства между народами России и Кореи. Цитата по ТАСС.
Зюганов также выразил благодарность КНДР за помощь, оказанную в освобождении Курской области, особо отметив вклад героических бойцов Корейской народной армии. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между КПРФ и Трудовой партией Кореи во всех сферах.
Официально 15 августа отмечается как день освобождения Кореи. Разгром Японии Советским Союзом в августе 1945 года сыграл решающую роль в демонтаже колониальной системы на Дальнем Востоке и положил конец восьмидесятилетнему периоду оккупации Корейского полуострова.
В этот же день в Пхеньяне прошли торжественные мероприятия, на которых присутствовала российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер отметил, что праздник освобождения Корейского полуострова является общим для России и КНДР, поскольку 80 лет назад Красная армия совместно с корейскими патриотами внесла решающий вклад в победу над японскими милитаристами. Накануне праздника также состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
