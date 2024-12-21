Врач призвал обязательно помыть новогоднюю елку перед украшением

Иммунолог Логина: пыль и плесень на искусственной елке вызывают аллергию
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Елку и елочные игрушки необходимо мыть перед украшением из-за грязи, пыли и плесени
Елку и елочные игрушки необходимо мыть перед украшением из-за грязи, пыли и плесени Фото:

Если елка хранится на балконе, антресолях или под кроватью, на ней может скапливаться пыль, грязь и даже плесень, которые вызывают аллергию. Поэтому елку обязательно следует вымыть с помощью специального раствора или воды, сообщила иммунолог-аллерголог и кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Если искусственная елка хранится в неподобающих условиях, например, на балконе, на ней за год скапливается грязь, пыль, и даже плесень <...> То же самое касается и елочных игрушек. Пыль и плесень могут вызывать аллергические реакции», — рассказала Надежда Логина в беседе с радио Sputnik.

Перед украшением елки ее обязательно нужно вымыть в ванной специальным противоаллергическим раствором или хотя бы просто водой, подчеркнула Логина. После этого елку надо просушить и только потом — вносить в помещение, где она будет стоять. 

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Если елка хранится на балконе, антресолях или под кроватью, на ней может скапливаться пыль, грязь и даже плесень, которые вызывают аллергию. Поэтому елку обязательно следует вымыть с помощью специального раствора или воды, сообщила иммунолог-аллерголог и кандидат медицинских наук Надежда Логина. «Если искусственная елка хранится в неподобающих условиях, например, на балконе, на ней за год скапливается грязь, пыль, и даже плесень <...> То же самое касается и елочных игрушек. Пыль и плесень могут вызывать аллергические реакции», — рассказала Надежда Логина в беседе с радио Sputnik. Перед украшением елки ее обязательно нужно вымыть в ванной специальным противоаллергическим раствором или хотя бы просто водой, подчеркнула Логина. После этого елку надо просушить и только потом — вносить в помещение, где она будет стоять. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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