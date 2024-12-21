На месте снесенного в центре Перми аварийного дома возведут жилье бизнес-класса

Выдано разрешение на строительство жилья бизнес-класса на месте снесенного в 2022 году аварийного четырехподъездного дома в центре Перми. Документация получена компанией девелоперской группы Nova ООО СЗ «Нова-1». Это следует из документов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).
«Жилой дом Nova возведут в историческом центре города. Концепция проекта была представлена на градсовете. Участок площадью 2,7 тыс кв. м на ул. Петропавловской, 14, компания купила на муниципальных торгах в 2023 году за 27,5 млн рублей. Строительство будет вестись на территории достопримечательных мест „Губернский центр“ и „Егошихинский медеплавильный завод“, поэтому внешний облик новостройки создан в связи с исторической локацией места», — передает «КоммерсантЪ-Прикамье».
По данным сайта Nova, семиэтажный дом «Эпоха» рассчитан на 56 квартир. На крыше и втором этаже новостройки разместятся открытые индивидуальные и общественные террасы. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2027 года.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в 2024 году в Перми станет меньше новых многоквартирных домов, готовых заселению. По сравнению с 2023 годом, количество введенных в эксплуатацию новостроек сократится на 16%.
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