Парочка, охотившаяся на чиновника, избежала колонии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге оштрафовали бывших судебных приставов

23 декабря 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

На скамью подсудимых попали Елена Лебедева и Антон Путилов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге бывших судебных приставов Елену Лебедеву и Антона Путилова признали виновными в посредничестве во взятке. Но реального тюремного срока подсудимые избежали. Как писало URA.RU, в 2023-м Путилов и Лебедева собирались сделать так, чтобы действующий на тот момент гендиректор местного «Водоканала» Евгений Лузгин стал подозреваемым по уголовному делу. «Признать Лебедеву и Путилова виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на пять лет и штраф в размере 600 тысяч рублей. Но на основании статьи №73 УК РФ, наказание считать условным с испытательным сроком на три года», — сообщили URA.RU в Железнодорожном райсуде. Новость по теме ФСБ задержала экс-силовиков, охотившихся на чиновника Екатеринбурга Их задержали весной 2023 года. По данным агентства, они просили сотрудника ГУФССП провести следственные действия и получить материалы уголовного дела, возбужденного по факту неисполнения «Водоканалом» решения суда по очистке озера Здохня. За это фигуранты были готовы передать миллион рублей. Но пристав сообщил о попытке подкупа в службу безопасности. Оперативники ФСБ взяли экс-силовиков с поличным. Лузгина уволили из «Водоканала» в апреле 2023-го — в разгар политического конфликта вокруг выборов в думу. А перед этим была большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым, уголовные дела. Одно из дел — по статье «Злостное неисполнение решения суда» — связано с озером Здохня. В 2009 году «Водоканал» обязали подготовить проект восстановления водоема и части Верх-Исетского водохранилища, а также реализовать комплекс мер по их очистке. Но работы не провели, хотя руководству предприятия регулярно напоминали об обязательствах. Сам Лузгин, по данным агентства, на допросе объяснял, что он занимался этой проблемой, но ее решение сорвалось в последний момент из-за антироссийских санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге бывших судебных приставов Елену Лебедеву и Антона Путилова признали виновными в посредничестве во взятке. Но реального тюремного срока подсудимые избежали. Как писало URA.RU, в 2023-м Путилов и Лебедева собирались сделать так, чтобы действующий на тот момент гендиректор местного «Водоканала» Евгений Лузгин стал подозреваемым по уголовному делу. «Признать Лебедеву и Путилова виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на пять лет и штраф в размере 600 тысяч рублей. Но на основании статьи №73 УК РФ, наказание считать условным с испытательным сроком на три года», — сообщили URA.RU в Железнодорожном райсуде. Их задержали весной 2023 года. По данным агентства, они просили сотрудника ГУФССП провести следственные действия и получить материалы уголовного дела, возбужденного по факту неисполнения «Водоканалом» решения суда по очистке озера Здохня. За это фигуранты были готовы передать миллион рублей. Но пристав сообщил о попытке подкупа в службу безопасности. Оперативники ФСБ взяли экс-силовиков с поличным. Лузгина уволили из «Водоканала» в апреле 2023-го — в разгар политического конфликта вокруг выборов в думу. А перед этим была большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым, уголовные дела. Одно из дел — по статье «Злостное неисполнение решения суда» — связано с озером Здохня. В 2009 году «Водоканал» обязали подготовить проект восстановления водоема и части Верх-Исетского водохранилища, а также реализовать комплекс мер по их очистке. Но работы не провели, хотя руководству предприятия регулярно напоминали об обязательствах. Сам Лузгин, по данным агентства, на допросе объяснял, что он занимался этой проблемой, но ее решение сорвалось в последний момент из-за антироссийских санкций.