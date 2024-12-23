На территории бывшего завода в Хакасии прогремел взрыв, есть погибшие

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На месте происшествия работают спасатели, заявил Коновалов
На месте происшествия работают спасатели, заявил Коновалов Фото:

Взрыв из-за нарушения техники безопасности произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, есть погибшие. Об этом сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

«На месте трагедии по моему поручению работает мой заместитель Юрий Николаевич Курлаев. Он контролирует ситуацию и оперативно доводит до меня информацию», — написал Коновалов. Пост опубликован в его telegram-канале.

Он также пожелал скорого выздоровления всем пострадавшим и глубоких соболезнований семьям погибших. Количество жертв не уточняется.

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Взрыв из-за нарушения техники безопасности произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, есть погибшие. Об этом сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. «На месте трагедии по моему поручению работает мой заместитель Юрий Николаевич Курлаев. Он контролирует ситуацию и оперативно доводит до меня информацию», — написал Коновалов. Пост опубликован в его telegram-канале. Он также пожелал скорого выздоровления всем пострадавшим и глубоких соболезнований семьям погибших. Количество жертв не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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