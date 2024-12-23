На территории бывшего завода в Хакасии прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв из-за нарушения техники безопасности произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, есть погибшие. Об этом сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.
«На месте трагедии по моему поручению работает мой заместитель Юрий Николаевич Курлаев. Он контролирует ситуацию и оперативно доводит до меня информацию», — написал Коновалов. Пост опубликован в его telegram-канале.
Он также пожелал скорого выздоровления всем пострадавшим и глубоких соболезнований семьям погибших. Количество жертв не уточняется.
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