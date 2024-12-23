Челябинский депутат Ботов: не говорящим по-русски детям откажут в учебе

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал запрет на учебу в школе детей мигрантов, не владеющих русским языком. Как сообщил Ботов, появление в школах таких детей может провоцировать конфликты.
«Полностью поддерживаю закон. Если дети-мигранты не владеют русским языком, они не смогут общаться. И те, кто владеют языком, не смогут общаться с ними, что чревато возникновением конфликтов. В целом, дети, не владеющие языком, не смогут воспринимать информацию, которая преподается им на уроках. Зачем им тогда вообще ходить в школу?» — заявил Ботов корреспонденту URA.RU.
Закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русский язык, одобрил Совет Федерации. Теперь перед поступлением в школу дети мигрантов будут должны пройти тестирование на знание языка. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы будет введено с 1 апреля 2025 года.
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