Совфед одобрил запрет на зачисление в школы детей мигрантов без знания языка

20 декабря 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Дети мигрантов не смогут пойти в российскую школу, если не знают государственного языка Фото: Илья Московец © URA.RU Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Соответствующее решение было принято на заседании Совфеда. Теперь перед поступлением в школу дети мигрантов будут должны пройти тестирование на знание языка. Также в школы не будут принимать детей лиц, которые находятся в России незаконно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Соответствующее решение было принято на заседании Совфеда. Теперь перед поступлением в школу дети мигрантов будут должны пройти тестирование на знание языка. Также в школы не будут принимать детей лиц, которые находятся в России незаконно.