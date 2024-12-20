Совфед одобрил запрет на зачисление в школы детей мигрантов без знания языка

Дети мигрантов не смогут пойти в российскую школу, если не знают государственного языка
Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Соответствующее решение было принято на заседании Совфеда.
Теперь перед поступлением в школу дети мигрантов будут должны пройти тестирование на знание языка. Также в школы не будут принимать детей лиц, которые находятся в России незаконно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.