Совфед одобрил запрет на зачисление в школы детей мигрантов без знания языка

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Школьные столовые. Екатеринбург , школа 163
Дети мигрантов не смогут пойти в российскую школу, если не знают государственного языка Фото:

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Соответствующее решение было принято на заседании Совфеда.

Теперь перед поступлением в школу дети мигрантов будут должны пройти тестирование на знание языка. Также в школы не будут принимать детей лиц, которые находятся в России незаконно.

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Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Соответствующее решение было принято на заседании Совфеда. Теперь перед поступлением в школу дети мигрантов будут должны пройти тестирование на знание языка. Также в школы не будут принимать детей лиц, которые находятся в России незаконно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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