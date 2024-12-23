Помятое сердце и бургер раздора: главные скандалы Тюмени в 2024 году

В Тюменской области за год произошли девять крупных скандалов

24 декабря 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

URA.RU собрало восемь главных скандалов года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 2024 год выдался богатым на резонансные события: была дележка земли в «коттеджном гетто», были массовые увольнения медиков в Нижней Тавде, был шокировавший бомонд арест директора драмтеатра. И это лишь малая часть происшествий, о которых говорили на каждом углу не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Напомним главные скандалы уходящего года в материале URA.RU. Банда малолетних драчунов Год скандалов начался для тюменцев в феврале, когда горожан принялась терроризировать банда малолетних драчунов. Подростки-иностранцы в погоне за сомнительной славой и лайками бросались толпой на местных в ТЦ и на улицах и снимали все это на камеру. Доставалось всем — и парням, и девчонкам. Госдума, Лига безопасного интернета и МВД не оценили видеоролики банды, поэтому любителей махаться кулаками быстро нашли. Трех подростков 15-ти и 18-ти лет арестовали, и оправдываться за них пришлось родственникам. Они записали видео с извинениями, заявив, что для них, «закон России является высшей юридической силой». Но горожане в искренность взрослых не поверили. Соцсети заполнили десятки гневных комментариев, требовавших лишить малолетних преступников российского гражданства. Массовое увольнение врачей В мае в Нижней Тавде сотрудники скорой помощи и приемного отделения в полном составе написали заявления об увольнении. Скандал разгорелся из-за затянувшегося конфликта с тогда еще главным врачом Областной больницы №15 Дмитрием Костиным. Как утверждали медики, руководство неуважительно относилось к работникам и урезало стимулирующие выплаты, в некоторых случаях на 20 тысяч рублей. Объем работы же остался прежним. Вскрылась и тонна других неприятных секретов больницы: к примеру, неудовлетворительное состояние машин в автопарке, и униформа из дешевых тканей. Закончилась громкая история в пользу медиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU История сельской лечебницы, которая обслуживает всего 10 тысяч человек, вышла далеко за пределы региона. Скандалом заинтересовались даже в Госдуме, а храбрые нижнетавдинские медики вдохновили коллег: вскоре медперсонал тюменской ОКБ №1 и больницы Первоуральска Свердловской области тоже вышли на борьбу с системой. Закончилась громкая история в пользу медиков: сотрудники отозвали заявления. Еще через месяц в больнице сменили главврача. Выжившие в лесу дети В июне в свердловской деревне Бурмакина пропали тюменские дети. 12-летний парнишка и его 10-летняя сестра приехали на дачу к дедушке. Они пошли порыбачить, но домой пенсионер вернулся один — дети заблудились в глухом лесу. На поиски ребятишек вышли 600 человек. Счет шел на минуты — в том районе было много топей и болот, да и следы медведя не добавляли оптимизма. Среди возможных причин произошедшего родственники рассматривали даже похищение, а народ в соцсетях во всю подозревал семью. Через четыре для детей чудом удалось обнаружить на болотах: босые, грязные, голодные, искусанные комарьем, они вышли к волонтерам. И бесхитростно попросили подкинуть их до города — дети даже не подозревали, что их исчезновение поставило на уши два региона. История этого невероятного выживания поразила всю страну: дети не паниковали, и упорно искали выход из леса, питались перепелиными яйцами, пили воду из болота, спали с собаками. Животные, к слову, могли и убежать, но бигли маленьких хозяев не бросили — грели детей по ночам и оберегали их от волков. А когда вера в спасение таяла, школьники молились. Арест директора драмтеатра Самой важной новостью в культурной среде региона стал арест директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. По данным следствия, с помощью мошеннических схем мужчины похитили у Тюменского концертно-театрального объединения не менее 14 миллионов рублей. В июле их поместили под домашний арест, а осенью меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Коллеги худрука до сих пор отказываются верить в произошедшее Фото: Николай Бастриков © URA.RU Осинцев возглавлял ТБДТ с 2011 года и успел обрасти регалиями.Коллеги категорически отказывались поверить в причастность худрука к уголовному делу и неоднократно устраивали бунт в защиту директора. Первый произошел в августе, когда с портретом Осинцева выпустили афишу. Второй случай был в декабре — актеры в соцсетях строчили посты со словами поддержки в адрес Сергея. «Великодушно держат под домашним арестом талантливым людей», «Из нашей системы вытащили главный механизм», «Мы с нетерпением ждем возвращения нашего директора и его заместителя». И по сей день имя Осинцева мелькает в постах ТБДТ, а культурные деятели продолжают отстаивать честь директора. Следствие тем временем продолжается. Бургер «от лукавого» Бургер с беконом вывел из себя иностранца в тюменском кафе Tesla Burger. Не халяльная еда настолько оскорбила чувства мужчины, что он швырнул поднос в кассира с воплем: «Я нормальный с говядиной сказал сделать!». По данным источником агентства, до суда адвокат агрессора встретился с сотрудником кафе, который выдал буяну тот самый злосчастный бургер раздора. И конфликт решился мирно. Но даже это не помогло избежать суда, а потому вспыльчивый Абдула встретит Новый год в СИЗО. Видео из кафе быстро разлетелось по соцсетям и СМИ. В комментариях сотни местных жителей требовали отправить скандалиста в тюрьму. «Если ты не ешь свинину, это не повод вести себя, как свинья». Тройное убийство в деревне В ноябре тихую маленькую деревню Ярково на юге региона всколыхнуло кровавое убийство: местный житель нашел в жилом доме труп ребенка с перерезанным горлом и тела его мертвых родителей. Позже выяснилось, что погибший мужчина собственными руками расправился со своей сожительницей и ее ребенком, а затем покончил с собой. Дом, в котором произошла кровавая бойня, находится на окраинах села Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU Жестоко убитой девчушке было всего шесть лет. А ее погибшая мама годилась сожителю в дочери: разница между ними была 33 года. Убийца был военным. Одни соседи видели в нем «нормального мужика» и рассказывали, что он покупал приемной дочке мороженое. Другие же утверждали, что мужчина был постоянным клиентом алкомаркетов, оттого и вел себя порой агрессивно. Поговаривали также, что в паре нередко были громкие скандалы из-за ревности. Однако что побудило его зарезать маленькую девочку, а после застрелить сожительницу и пустить себе пулю в лоб так и останется загадкой. Дележка земли в «коттеджном гетто» О скандальном поселке Перевалово, который прозвали «коттеджным гетто», начали говорить еще прошлой зимой. Тогда жильцы одноэтажных одинаковых домов завалили соцсети властей жалобами на блэкауты. В настоящий момент свет в Перевалово провели, однако оказалось, что слишком плотная застройка теперь не дает возможности обустроить дороги, тротуары и ливневки. Тогда и начался второй раунд битвы властей с застройщиком Станиславом Борисовым. Администрация Тюменского района уверяла, что часть домов построены именно в том месте, где по плану должны обустроить дороги. Власти наложили на часть участков запрет на проведение регистрационных действий и тогда активно в разбирательство включились и сами жильцы, боясь, что у них отнимут участки. Они писали обращения в СК и президенту России Владимиру Путину, чуть ли не каждый день записывали видео с просьбой решить уже наконец-то их проблему. Такой огромный резонанс помог тюменцам найти выход из этой запутанной ситуации и проблему решили следующим образом: блок пообещали снять, землю у некоторых собственников немного подрезать. А виновником выставили неизвестного чиновника, который не нашел ошибок в плане застройки поселка и принял его без правок. Неубедительное сердце Хотели как лучше, а получилось. Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В декабре в Тюмени состоялось открытие долгожданного катка в виде сердца. Обещаний было много — это должно было стать самой большой ледовой ареной в городе, а няшное сердечко, все в огнях, видели бы даже из иллюминаторов самолетов. Но вместо романтики горожане получили «нечто». Оно было где-то между ушами осла и мужским половым органом. Скандал разгорелся такой, что дело дошло аж до репортажа на «Рен-ТВ». Сразу после общественных состязаний в остроумии (горожане изобрели с сотню смешных обзывалок для катка), форму сердца все же начали приводить в порядок (и этим занимаются до сих пор). Директор катка Александр Андросов нашел причину неудачи в теплой погоде. Мол не успело все застыть, плюсовая температура. Отравление детей в бассейне В декабре на турбазе «Сказка» в Тобольске детское День рождения обернулся для родителей и детей настоящим кошмаром. 15 ребятишек, среди которых был и трехмесячный малыш, со взрослыми отмечали праздник. Но после плескания в воде ребятишкам резко поплохело — кашель, покраснения на теле, тошнота. Всех госпитализировали, и в больнице поставили диагноз — отравление парами хлора. К счастью, школьников быстро поставили на ноги, а вот руководству быстро забыть о ЧП не удастся — спустя пару дней бассейн на время закрыли. А хозяина арестовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 2024 год выдался богатым на резонансные события: была дележка земли в «коттеджном гетто», были массовые увольнения медиков в Нижней Тавде, был шокировавший бомонд арест директора драмтеатра. И это лишь малая часть происшествий, о которых говорили на каждом углу не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Напомним главные скандалы уходящего года в материале URA.RU. Год скандалов начался для тюменцев в феврале, когда горожан принялась терроризировать банда малолетних драчунов. Подростки-иностранцы в погоне за сомнительной славой и лайками бросались толпой на местных в ТЦ и на улицах и снимали все это на камеру. Доставалось всем — и парням, и девчонкам. Госдума, Лига безопасного интернета и МВД не оценили видеоролики банды, поэтому любителей махаться кулаками быстро нашли. Трех подростков 15-ти и 18-ти лет арестовали, и оправдываться за них пришлось родственникам. Они записали видео с извинениями, заявив, что для них, «закон России является высшей юридической силой». Но горожане в искренность взрослых не поверили. Соцсети заполнили десятки гневных комментариев, требовавших лишить малолетних преступников российского гражданства. В мае в Нижней Тавде сотрудники скорой помощи и приемного отделения в полном составе написали заявления об увольнении. Скандал разгорелся из-за затянувшегося конфликта с тогда еще главным врачом Областной больницы №15 Дмитрием Костиным. Как утверждали медики, руководство неуважительно относилось к работникам и урезало стимулирующие выплаты, в некоторых случаях на 20 тысяч рублей. Объем работы же остался прежним. Вскрылась и тонна других неприятных секретов больницы: к примеру, неудовлетворительное состояние машин в автопарке, и униформа из дешевых тканей. История сельской лечебницы, которая обслуживает всего 10 тысяч человек, вышла далеко за пределы региона. Скандалом заинтересовались даже в Госдуме, а храбрые нижнетавдинские медики вдохновили коллег: вскоре медперсонал тюменской ОКБ №1 и больницы Первоуральска Свердловской области тоже вышли на борьбу с системой. Закончилась громкая история в пользу медиков: сотрудники отозвали заявления. Еще через месяц в больнице сменили главврача. В июне в свердловской деревне Бурмакина пропали тюменские дети. 12-летний парнишка и его 10-летняя сестра приехали на дачу к дедушке. Они пошли порыбачить, но домой пенсионер вернулся один — дети заблудились в глухом лесу. На поиски ребятишек вышли 600 человек. Счет шел на минуты — в том районе было много топей и болот, да и следы медведя не добавляли оптимизма. Среди возможных причин произошедшего родственники рассматривали даже похищение, а народ в соцсетях во всю подозревал семью. Через четыре для детей чудом удалось обнаружить на болотах: босые, грязные, голодные, искусанные комарьем, они вышли к волонтерам. И бесхитростно попросили подкинуть их до города — дети даже не подозревали, что их исчезновение поставило на уши два региона. История этого невероятного выживания поразила всю страну: дети не паниковали, и упорно искали выход из леса, питались перепелиными яйцами, пили воду из болота, спали с собаками. Животные, к слову, могли и убежать, но бигли маленьких хозяев не бросили — грели детей по ночам и оберегали их от волков. А когда вера в спасение таяла, школьники молились. Самой важной новостью в культурной среде региона стал арест директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. По данным следствия, с помощью мошеннических схем мужчины похитили у Тюменского концертно-театрального объединения не менее 14 миллионов рублей. В июле их поместили под домашний арест, а осенью меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Осинцев возглавлял ТБДТ с 2011 года и успел обрасти регалиями.Коллеги категорически отказывались поверить в причастность худрука к уголовному делу и неоднократно устраивали бунт в защиту директора. Первый произошел в августе, когда с портретом Осинцева выпустили афишу. Второй случай был в декабре — актеры в соцсетях строчили посты со словами поддержки в адрес Сергея. «Великодушно держат под домашним арестом талантливым людей», «Из нашей системы вытащили главный механизм», «Мы с нетерпением ждем возвращения нашего директора и его заместителя». И по сей день имя Осинцева мелькает в постах ТБДТ, а культурные деятели продолжают отстаивать честь директора. Следствие тем временем продолжается. Бургер с беконом вывел из себя иностранца в тюменском кафе Tesla Burger. Не халяльная еда настолько оскорбила чувства мужчины, что он швырнул поднос в кассира с воплем: «Я нормальный с говядиной сказал сделать!». По данным источником агентства, до суда адвокат агрессора встретился с сотрудником кафе, который выдал буяну тот самый злосчастный бургер раздора. И конфликт решился мирно. Но даже это не помогло избежать суда, а потому вспыльчивый Абдула встретит Новый год в СИЗО. Видео из кафе быстро разлетелось по соцсетям и СМИ. В комментариях сотни местных жителей требовали отправить скандалиста в тюрьму. «Если ты не ешь свинину, это не повод вести себя, как свинья». В ноябре тихую маленькую деревню Ярково на юге региона всколыхнуло кровавое убийство: местный житель нашел в жилом доме труп ребенка с перерезанным горлом и тела его мертвых родителей. Позже выяснилось, что погибший мужчина собственными руками расправился со своей сожительницей и ее ребенком, а затем покончил с собой. Жестоко убитой девчушке было всего шесть лет. А ее погибшая мама годилась сожителю в дочери: разница между ними была 33 года. Убийца был военным. Одни соседи видели в нем «нормального мужика» и рассказывали, что он покупал приемной дочке мороженое. Другие же утверждали, что мужчина был постоянным клиентом алкомаркетов, оттого и вел себя порой агрессивно. Поговаривали также, что в паре нередко были громкие скандалы из-за ревности. Однако что побудило его зарезать маленькую девочку, а после застрелить сожительницу и пустить себе пулю в лоб так и останется загадкой. О скандальном поселке Перевалово, который прозвали «коттеджным гетто», начали говорить еще прошлой зимой. Тогда жильцы одноэтажных одинаковых домов завалили соцсети властей жалобами на блэкауты. В настоящий момент свет в Перевалово провели, однако оказалось, что слишком плотная застройка теперь не дает возможности обустроить дороги, тротуары и ливневки. Тогда и начался второй раунд битвы властей с застройщиком Станиславом Борисовым. Администрация Тюменского района уверяла, что часть домов построены именно в том месте, где по плану должны обустроить дороги. Власти наложили на часть участков запрет на проведение регистрационных действий и тогда активно в разбирательство включились и сами жильцы, боясь, что у них отнимут участки. Они писали обращения в СК и президенту России Владимиру Путину, чуть ли не каждый день записывали видео с просьбой решить уже наконец-то их проблему. Такой огромный резонанс помог тюменцам найти выход из этой запутанной ситуации и проблему решили следующим образом: блок пообещали снять, землю у некоторых собственников немного подрезать. А виновником выставили неизвестного чиновника, который не нашел ошибок в плане застройки поселка и принял его без правок. В декабре в Тюмени состоялось открытие долгожданного катка в виде сердца. Обещаний было много — это должно было стать самой большой ледовой ареной в городе, а няшное сердечко, все в огнях, видели бы даже из иллюминаторов самолетов. Но вместо романтики горожане получили «нечто». Оно было где-то между ушами осла и мужским половым органом. Скандал разгорелся такой, что дело дошло аж до репортажа на «Рен-ТВ». Сразу после общественных состязаний в остроумии (горожане изобрели с сотню смешных обзывалок для катка), форму сердца все же начали приводить в порядок (и этим занимаются до сих пор). Директор катка Александр Андросов нашел причину неудачи в теплой погоде. Мол не успело все застыть, плюсовая температура. В декабре на турбазе «Сказка» в Тобольске детское День рождения обернулся для родителей и детей настоящим кошмаром. 15 ребятишек, среди которых был и трехмесячный малыш, со взрослыми отмечали праздник. Но после плескания в воде ребятишкам резко поплохело — кашель, покраснения на теле, тошнота. Всех госпитализировали, и в больнице поставили диагноз — отравление парами хлора. К счастью, школьников быстро поставили на ноги, а вот руководству быстро забыть о ЧП не удастся — спустя пару дней бассейн на время закрыли. А хозяина арестовали.