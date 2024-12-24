В ресторанах Екатеринбурга столик на Новый год нужно бронировать заранее

Столики на новогоднюю ночь нужно бронировать заранее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Празднование новогодней ночи в Екатеринбурге стоит в одном из ресторанов 24,4 тысячи рублей, столько же стоит, например, аренда однокомнатной квартиры в Октябрьском районе. Корреспондент URA.RU изучил сайты популярных заведений, чтобы выяснить, где можно встретить наступающий год и во сколько это обойдется.

Билет на шестичасовую программу с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, фотографом, игристым под бой курантов и шоу-программой в ресторане «Онегин» стоит 24,4 тысячи рублей на одного человека. Детский билет для ребенка от 3 до 12 лет обойдется в 9000 рублей. В качестве развлечения гостям обещают расклад Таро на 2025 год.

Новогодняя вечеринка в ресторане «Максимилианс» стоит 9000 рублей на одного гостя. В стоимость входят: закуски, горячее, напитки и развлекательная программа. В ресторане «Шустов» специальная праздничная программа расписана вплоть до 29 декабря — вход свободный. Однако в полночь 1 января никаких мероприятий не запланировано.

Диджеи, видеографы и фотографы будут также ждать гостей в Bunin Bar. Условия празднования там следующие: бронь стола — 10 000 рублей, бронь места у барной стойки — 9000 рублей. Вход без брони будет стоить 1000 рублей.