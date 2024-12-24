WP: Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора России

Президент США Джо Байден рассматривает введение новых санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего президентского срока. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против российского энергетического сектора», — говорится в материале. Там добавили, что эти меры направлены на то, чтобы предоставить команде избранного президента США Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с Россией.
Санкции могут затронуть иностранные суда, которые перевозят российскую нефть. Кроме того, под действие санкций могут попасть российские экспортеры, не включенные в санкционные списки, что включает возможность отзыва лицензий у банков на операции с российскими энергоносителями, заключили в газете.
США 18 декабря добавили три российские компании в свой санкционный список: московское ООО «МТВ», южно-сахалинское ООО «Фарватер» и петербургское АО «Ардал». Также под санкции попали компании из Пакистана, Ирана и Боснии и Герцеговины, передает «Царьград».
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