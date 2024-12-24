WP: Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора России

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Байден хочет улучшить позицию Трампа на переговорах с Россией, пишет WP
Байден хочет улучшить позицию Трампа на переговорах с Россией, пишет WP Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден рассматривает введение новых санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего президентского срока. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против российского энергетического сектора», — говорится в материале. Там добавили, что эти меры направлены на то, чтобы предоставить команде избранного президента США Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с Россией.

Санкции могут затронуть иностранные суда, которые перевозят российскую нефть. Кроме того, под действие санкций могут попасть российские экспортеры, не включенные в санкционные списки, что включает возможность отзыва лицензий у банков на операции с российскими энергоносителями, заключили в газете.

США 18 декабря добавили три российские компании в свой санкционный список: московское ООО «МТВ», южно-сахалинское ООО «Фарватер» и петербургское АО «Ардал». Также под санкции попали компании из Пакистана, Ирана и Боснии и Герцеговины, передает «Царьград».

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Президент США Джо Байден рассматривает введение новых санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего президентского срока. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против российского энергетического сектора», — говорится в материале. Там добавили, что эти меры направлены на то, чтобы предоставить команде избранного президента США Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с Россией. Санкции могут затронуть иностранные суда, которые перевозят российскую нефть. Кроме того, под действие санкций могут попасть российские экспортеры, не включенные в санкционные списки, что включает возможность отзыва лицензий у банков на операции с российскими энергоносителями, заключили в газете. США 18 декабря добавили три российские компании в свой санкционный список: московское ООО «МТВ», южно-сахалинское ООО «Фарватер» и петербургское АО «Ардал». Также под санкции попали компании из Пакистана, Ирана и Боснии и Герцеговины, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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