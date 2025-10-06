Пять тысяч человек остаются без света после атаки ВСУ в одном из регионов

В Белгородской области из-за атак ВСУ без электроснабжения остаются примерно 5,4 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По егос ловам, перебои с электричеством сохраняются в 24 населенных пунктах, включая Белгород, а также несколько районов и округов.
«Частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей — это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Специалисты энергетических и аварийных служб продолжают восстановительные работы, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшее время.
Что касается работы школ и детских садов, то информация о ней будет доводиться до родителей через чаты. Такое решение, по словам губернатора, принято для того, чтобы не давать украинской стороне поводов для новых атак и не подвергать детей дополнительной опасности.
В ночь на 6 октября ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. В результате обстрела столицы региона были повреждены объекты энергосистемы. Глава области Вячеслав Гладков сообщил о чрезвычайной ситуации и созыве срочного заседания регионального правительства. Для обеспечения бесперебойной работы все медицинские учреждения оперативно перешли на резервные источники электропитания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.