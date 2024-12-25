25 декабря 2024

Появился список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян

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На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа
На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines Embraer 190 возле казахстанского города Актау 25 декабря погибли семь граждан России. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Погибли семь пассажиров с гражданством РФ, пострадали девять», — сообщает «112». На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа. 

В Росавиации сообщили, что инцидент с самолетом Embraer 190, вероятно, произошел из-за столкновения с птицей, пишет телеканал 360. Также стало известно, что маршрут воздушного судна был скорректирован из-за тумана в пункте назначения. Правительство Азербайджана приняло решение о создании государственной комиссии для расследования причин происшествия.

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В результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines Embraer 190 возле казахстанского города Актау 25 декабря погибли семь граждан России. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Погибли семь пассажиров с гражданством РФ, пострадали девять», — сообщает «112». На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа.  В Росавиации сообщили, что инцидент с самолетом Embraer 190, вероятно, произошел из-за столкновения с птицей, пишет телеканал 360. Также стало известно, что маршрут воздушного судна был скорректирован из-за тумана в пункте назначения. Правительство Азербайджана приняло решение о создании государственной комиссии для расследования причин происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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