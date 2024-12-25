Появился список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян

В результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines Embraer 190 возле казахстанского города Актау 25 декабря погибли семь граждан России. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Погибли семь пассажиров с гражданством РФ, пострадали девять», — сообщает «112». На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа.
В Росавиации сообщили, что инцидент с самолетом Embraer 190, вероятно, произошел из-за столкновения с птицей, пишет телеканал 360. Также стало известно, что маршрут воздушного судна был скорректирован из-за тумана в пункте назначения. Правительство Азербайджана приняло решение о создании государственной комиссии для расследования причин происшествия.
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