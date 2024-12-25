25 декабря 2024

В Apple объяснили удаление сервисов VPN из российского App Store

© Служба новостей «URA.RU»
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В компании пояснили, что вынуждены соблюдать требование законодательства
В компании пояснили, что вынуждены соблюдать требование законодательства Фото:

Apple начала удалять приложения VPN и средства массовой информации из своего магазина App Store для пользователей в России. Это решение связано с необходимостью соблюдения законных требований, нарушение которых может поставить под угрозу деятельность Apple в стране, сообщает компания.

«Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране. Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — сообщил представитель Apple.

Ранее Роскомнадзор заявлял о том, что по его требованию из российского сегмента App Store были удалены 25 приложений, предоставляющих VPN-сервисы. Это подтверждает активные действия компании в направлении соответствия местным законодательным нормам.

Действия Apple по удалению VPN-приложений и средств массовой информации из App Store в России соответствуют общему направлению российских властей по контролю над интернет-пространством. Ранее Роскомнадзор уже требовал от YouTube удалить видеоролики, которые популяризируют использование VPN для обхода блокировок, что также подчеркивает стремление ведомства к усилению контроля за распространением информации в интернете в России.

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Apple начала удалять приложения VPN и средства массовой информации из своего магазина App Store для пользователей в России. Это решение связано с необходимостью соблюдения законных требований, нарушение которых может поставить под угрозу деятельность Apple в стране, сообщает компания. «Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране. Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — сообщил представитель Apple. Ранее Роскомнадзор заявлял о том, что по его требованию из российского сегмента App Store были удалены 25 приложений, предоставляющих VPN-сервисы. Это подтверждает активные действия компании в направлении соответствия местным законодательным нормам. Действия Apple по удалению VPN-приложений и средств массовой информации из App Store в России соответствуют общему направлению российских властей по контролю над интернет-пространством. Ранее Роскомнадзор уже требовал от YouTube удалить видеоролики, которые популяризируют использование VPN для обхода блокировок, что также подчеркивает стремление ведомства к усилению контроля за распространением информации в интернете в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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