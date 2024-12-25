В Apple объяснили удаление сервисов VPN из российского App Store

Apple начала удалять приложения VPN и средства массовой информации из своего магазина App Store для пользователей в России. Это решение связано с необходимостью соблюдения законных требований, нарушение которых может поставить под угрозу деятельность Apple в стране, сообщает компания.
«Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране. Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — сообщил представитель Apple.
Ранее Роскомнадзор заявлял о том, что по его требованию из российского сегмента App Store были удалены 25 приложений, предоставляющих VPN-сервисы. Это подтверждает активные действия компании в направлении соответствия местным законодательным нормам.
Действия Apple по удалению VPN-приложений и средств массовой информации из App Store в России соответствуют общему направлению российских властей по контролю над интернет-пространством. Ранее Роскомнадзор уже требовал от YouTube удалить видеоролики, которые популяризируют использование VPN для обхода блокировок, что также подчеркивает стремление ведомства к усилению контроля за распространением информации в интернете в России.
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