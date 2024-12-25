В Сургуте начнется строительство сразу пяти дорог

В Сургуте (ХМАО) в 2025 году начнется строительство пяти дорог. Среди них — дороги в микрорайоне «Пикс» и в районе железнодорожного вокзала. Об этом мэр города Максим Слепов сообщил журналистам на пресс-конференции.
«Приоритет был сделан на дороги по улицам Усольцева и Шидловского — там проектные работы уже начались. От Крылова до Привокзальной будет проведен капитальный ремонт. Улица Усольцева должна соединиться с Тюменским трактом и выйти через микрорайон. Запланировали средства от Есенина до Шидловского и Билецкого», — рассказал Слепов.
Глава Сургута уточнил, что некоторые этапы строительства дорог только начнутся после Нового года, а другие планируется уже закончить. «Будем просить подрядчиков максимально ускориться», — добавил Слепов.
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