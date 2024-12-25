25 декабря 2024

В Сургуте начнется строительство сразу пяти дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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В приоритете оказались дороги по улицам Усольцева и Шидловского
В приоритете оказались дороги по улицам Усольцева и Шидловского Фото:

В Сургуте (ХМАО) в 2025 году начнется строительство пяти дорог. Среди них — дороги в микрорайоне «Пикс» и в районе железнодорожного вокзала. Об этом мэр города Максим Слепов сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Приоритет был сделан на дороги по улицам Усольцева и Шидловского — там проектные работы уже начались. От Крылова до Привокзальной будет проведен капитальный ремонт. Улица Усольцева должна соединиться с Тюменским трактом и выйти через микрорайон. Запланировали средства от Есенина до Шидловского и Билецкого», — рассказал Слепов.

Глава Сургута уточнил, что некоторые этапы строительства дорог только начнутся после Нового года, а другие планируется уже закончить. «Будем просить подрядчиков максимально ускориться», — добавил Слепов.

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В Сургуте (ХМАО) в 2025 году начнется строительство пяти дорог. Среди них — дороги в микрорайоне «Пикс» и в районе железнодорожного вокзала. Об этом мэр города Максим Слепов сообщил журналистам на пресс-конференции. «Приоритет был сделан на дороги по улицам Усольцева и Шидловского — там проектные работы уже начались. От Крылова до Привокзальной будет проведен капитальный ремонт. Улица Усольцева должна соединиться с Тюменским трактом и выйти через микрорайон. Запланировали средства от Есенина до Шидловского и Билецкого», — рассказал Слепов. Глава Сургута уточнил, что некоторые этапы строительства дорог только начнутся после Нового года, а другие планируется уже закончить. «Будем просить подрядчиков максимально ускориться», — добавил Слепов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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