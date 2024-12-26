Глава ЗАТО Звездный переизбрался на новый срок

Александр Швецов приступает к исполнению обязанностей главы с 26 декабря
Депутаты думы ЗАТО Звездный продлили полномочия действующего главы Александра Швецова еще на один срок. Его кандидатуру единогласно поддержали.
«Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы ЗАТО Звездный Александра Швецова. К исполнению обязанностей он приступает с 26 декабря», — сообщается в telegram-канале «На местах».
Швецов занимает пост главы территории с декабря 2019 года. Помимо него во второй тур прошла также замглавы администрации округа по развитию территории Марина Волкова.
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