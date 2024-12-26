26 декабря 2024

Клава Кока приехала поддержать сирот в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока вручила детям новогодние подарки и провела с ними интерактивы
Клава Кока вручила детям новогодние подарки и провела с ними интерактивы Фото:

Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) приехала в Курскую область, чтобы поддержать детей, потерявших родителей, и вручить им подарки. О своей предновогодней поездке она рассказала в соцсетях.

«Тяжело было сдерживать эмоции: их искренние улыбки и желание любить и быть любимыми разбивали мое сердечко. У них такая сложная жизнь: потеря родителей, дома, обстрел родного города, а они так искренне радуются каждому моменту и продолжают верить в чудо», — написала Высокова в своем telegram-канале.

В своих соцсетях она также рассказала, что проехала на машине 600 километров до Курска. В центре «СемьЯ» певица вручила детям новогодние подарки и послушала стихи, которые ребята выучили к Новому году.

Позже Высокова встретилась с многодетными мамами, которые воспитывают по 10, 20 и даже 39 детей. «Среди них есть как свои, так и приемные... Великие женщины!» — подчеркнула Клава Кока.

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Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) приехала в Курскую область, чтобы поддержать детей, потерявших родителей, и вручить им подарки. О своей предновогодней поездке она рассказала в соцсетях. «Тяжело было сдерживать эмоции: их искренние улыбки и желание любить и быть любимыми разбивали мое сердечко. У них такая сложная жизнь: потеря родителей, дома, обстрел родного города, а они так искренне радуются каждому моменту и продолжают верить в чудо», — написала Высокова в своем telegram-канале. В своих соцсетях она также рассказала, что проехала на машине 600 километров до Курска. В центре «СемьЯ» певица вручила детям новогодние подарки и послушала стихи, которые ребята выучили к Новому году. Позже Высокова встретилась с многодетными мамами, которые воспитывают по 10, 20 и даже 39 детей. «Среди них есть как свои, так и приемные... Великие женщины!» — подчеркнула Клава Кока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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