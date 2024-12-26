Клава Кока приехала поддержать сирот в Курской области

Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) приехала в Курскую область, чтобы поддержать детей, потерявших родителей, и вручить им подарки. О своей предновогодней поездке она рассказала в соцсетях.
«Тяжело было сдерживать эмоции: их искренние улыбки и желание любить и быть любимыми разбивали мое сердечко. У них такая сложная жизнь: потеря родителей, дома, обстрел родного города, а они так искренне радуются каждому моменту и продолжают верить в чудо», — написала Высокова в своем telegram-канале.
В своих соцсетях она также рассказала, что проехала на машине 600 километров до Курска. В центре «СемьЯ» певица вручила детям новогодние подарки и послушала стихи, которые ребята выучили к Новому году.
Позже Высокова встретилась с многодетными мамами, которые воспитывают по 10, 20 и даже 39 детей. «Среди них есть как свои, так и приемные... Великие женщины!» — подчеркнула Клава Кока.
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