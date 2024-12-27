Челябинский офицер самовольно покинул часть и отправился на море с семьей

Челябинский офицер (теперь уже бывший) самовольно покинул часть и отправился отдыхать на море с семьей. За подобное нарушение он потерял погоны и свободу, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«В период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года он самовольно оставил место службы в ДНР и в течение 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае. После чего вернулся в воинскую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Действия офицера были квалифицированы по ч.3.1 ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с лишением воинского звания.
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