Челябинский офицер самовольно покинул часть и отправился на море с семьей

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ФСБ, учения. Челябинск, автомат калашникова, военные, оружие, вооружение, амуниция, ствол, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Вместо выполнения боевой задачи майор отправился отдыхать на море с семьей Фото:

Челябинский офицер (теперь уже бывший) самовольно покинул часть и отправился отдыхать на море с семьей. За подобное нарушение он потерял погоны и свободу, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«В период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года он самовольно оставил место службы в ДНР и в течение 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае. После чего вернулся в воинскую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Действия офицера были квалифицированы по ч.3.1 ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с лишением воинского звания.

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Челябинский офицер (теперь уже бывший) самовольно покинул часть и отправился отдыхать на море с семьей. За подобное нарушение он потерял погоны и свободу, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «В период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года он самовольно оставил место службы в ДНР и в течение 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае. После чего вернулся в воинскую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Действия офицера были квалифицированы по ч.3.1 ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с лишением воинского звания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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