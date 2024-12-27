Челябинский офицер самовольно покинул часть и отправился на море с семьей

27 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Вместо выполнения боевой задачи майор отправился отдыхать на море с семьей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский офицер (теперь уже бывший) самовольно покинул часть и отправился отдыхать на море с семьей. За подобное нарушение он потерял погоны и свободу, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «В период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года он самовольно оставил место службы в ДНР и в течение 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае. После чего вернулся в воинскую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Действия офицера были квалифицированы по ч.3.1 ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с лишением воинского звания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский офицер (теперь уже бывший) самовольно покинул часть и отправился отдыхать на море с семьей. За подобное нарушение он потерял погоны и свободу, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «В период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года он самовольно оставил место службы в ДНР и в течение 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае. После чего вернулся в воинскую часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Действия офицера были квалифицированы по ч.3.1 ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с лишением воинского звания.