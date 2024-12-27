Автоэксперт объяснил, для кого обязателен триколор на госномерах машин

Автовладельцы, у которых на автомобилях установлены регистрационные знаки без российского триколора, не обязаны их менять. Об этом сообщил член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Он уточнил, что новый ГОСТ, который вступает в силу с 1 января 2025 года и требует наличия флага на номерных знаках, не будет иметь обратной силы.
«Если владелец автомобиля поставил машину на учет и изготовил номера без флага до вступления этого требования в силу, то ему необязательно менять регистрационные знаки», — заявил Моржаретто в интервью «Известиям». По его словам, установить таблички нового образца должны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после начала 2025 года. А те, кто зарегистрировал машину раньше и получил регистрационный номер на транспортное средство только с надписью RUS, могут продолжать ими пользоваться.
Контроль за соблюдением новых правил будет осуществляться на основе официально зарегистрированных данных. Для определения даты первоначальной регистрации автомобиля полицейские будут использовать информацию из свидетельства о регистрации транспортного средства.
Так, если транспортное средство зарегистрировано после 1 января 2025 года, и владелец изготовил номерные знаки без включения обязательного изображения флага, использование такого автомобиля будет квалифицироваться как эксплуатация с нестандартными государственными номерами. За данное нарушение предусмотрены санкции в соответствии с частью 1 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в том числе предупреждение или же штраф в размере 500 рублей.
Ранее на рассмотрение в технический комитет Росстандарта передали проект поправок в стандарт 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Согласно изменениям, флаг с российским триколором появится в правом нижнем углу всех новых знаков, которые выдадут автолюбителям после начала января. При этом за управление машиной с госномером, который не соответствует стандарту, предусмотрен небольшой штраф, передает 360.ru.
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