Барсята Кунгур и Юнгур из Пермского зоопарка будут встречать свой первый Новый год. В честь этого опекуны привезли им и их родителям елки и подарки, которые семейство приняло с радостью.
«Снежек и Аксу окружены заботой РЖД с 2023 года. Ирбисы это оценили и в год семьи удвоили свою небольшую семью. Теперь будем обеспечивать сбалансированное питание и медицинское наблюдение всего пятнистого семейства. Кстати, у „мальчишек“ совсем скоро их первый Новый год! Привезли им елки и подарки», — поделилась пресс-служба ОАО РЖД.
После рождения Кунгура и Юнгура, их также взяли под опеку сотрудники РЖД. Два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей.
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