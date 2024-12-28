28 декабря 2024

Барсятам из Пермского зоопарка подарили елки к Новому году. Видео

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Барсята из Пермского зоопарка встретят свой первый Новый год
Барсята из Пермского зоопарка встретят свой первый Новый год Фото:

Барсята Кунгур и Юнгур из Пермского зоопарка будут встречать свой первый Новый год. В честь этого опекуны привезли им и их родителям елки и подарки, которые семейство приняло с радостью.

«Снежек и Аксу окружены заботой РЖД с 2023 года. Ирбисы это оценили и в год семьи удвоили свою небольшую семью. Теперь будем обеспечивать сбалансированное питание и медицинское наблюдение всего пятнистого семейства. Кстати, у „мальчишек“ совсем скоро их первый Новый год! Привезли им елки и подарки», — поделилась пресс-служба ОАО РЖД.

После рождения Кунгура и Юнгура, их также взяли под опеку сотрудники РЖД. Два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей.

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Барсята Кунгур и Юнгур из Пермского зоопарка будут встречать свой первый Новый год. В честь этого опекуны привезли им и их родителям елки и подарки, которые семейство приняло с радостью. «Снежек и Аксу окружены заботой РЖД с 2023 года. Ирбисы это оценили и в год семьи удвоили свою небольшую семью. Теперь будем обеспечивать сбалансированное питание и медицинское наблюдение всего пятнистого семейства. Кстати, у „мальчишек“ совсем скоро их первый Новый год! Привезли им елки и подарки», — поделилась пресс-служба ОАО РЖД. После рождения Кунгура и Юнгура, их также взяли под опеку сотрудники РЖД. Два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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