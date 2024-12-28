Конец декабря в Пермском крае будет теплым и снежным

Ожидается, что последние дни декабря уходящего года в Пермском крае будут теплыми и снежными. Об этом рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Конец декабря будет теплым и снежным», — указано в telegram-канале метеорологов. Такая же погода спрогнозирована и в саму новогоднюю ночь.
В регионе в понедельник, 30 декабря, погоду сформирует гребень антициклона, на крайнем севере выпадет небольшой снег. Ветер южный 7–12 м/с , Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов. Дневной прогрев составит от 7 до 2 градусов иже нуля.
Во вторник, 31 декабря, на территории пройдут небольшие и умеренный снегопады, на севере и востоке края ожидаются сильные осадки. За счет сильного ветра с порывами до 16 м/с будут формироваться метели. Ночная температура воздуха составит от -10 до -5 градусов. Днем потеплеет о 7 до 2 градусов ниже нуля.
В первые дни нового года ожидаются сильные снег и ветер. Ожидается, температура будет на один-два градуса выше нормы.
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