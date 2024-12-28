28 декабря 2024

Конец декабря в Пермском крае будет теплым и снежным

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей региона предупредили о метелях перед новогодними праздниками
Жителей региона предупредили о метелях перед новогодними праздниками Фото:

Ожидается, что последние дни декабря уходящего года в Пермском крае будут теплыми и снежными. Об этом рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Конец декабря будет теплым и снежным», — указано в telegram-канале метеорологов. Такая же погода спрогнозирована и в саму новогоднюю ночь. 

В регионе в понедельник, 30 декабря, погоду сформирует гребень антициклона, на крайнем севере выпадет небольшой снег. Ветер южный 7–12 м/с , Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов. Дневной прогрев составит от 7 до 2 градусов иже нуля.

Во вторник, 31 декабря, на территории пройдут небольшие и умеренный снегопады, на севере и востоке края ожидаются сильные осадки. За счет сильного ветра с порывами до 16 м/с будут формироваться метели. Ночная температура воздуха составит от -10 до -5 градусов. Днем потеплеет о 7 до 2 градусов ниже нуля.

В первые дни нового года ожидаются сильные снег и ветер. Ожидается, температура будет на один-два градуса выше нормы.

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Ожидается, что последние дни декабря уходящего года в Пермском крае будут теплыми и снежными. Об этом рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Конец декабря будет теплым и снежным», — указано в telegram-канале метеорологов. Такая же погода спрогнозирована и в саму новогоднюю ночь.  В регионе в понедельник, 30 декабря, погоду сформирует гребень антициклона, на крайнем севере выпадет небольшой снег. Ветер южный 7–12 м/с , Температура воздуха ночью опустится до -9 градусов. Дневной прогрев составит от 7 до 2 градусов иже нуля. Во вторник, 31 декабря, на территории пройдут небольшие и умеренный снегопады, на севере и востоке края ожидаются сильные осадки. За счет сильного ветра с порывами до 16 м/с будут формироваться метели. Ночная температура воздуха составит от -10 до -5 градусов. Днем потеплеет о 7 до 2 градусов ниже нуля. В первые дни нового года ожидаются сильные снег и ветер. Ожидается, температура будет на один-два градуса выше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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