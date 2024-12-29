В Петербурге юноша выстрелил себе в руку из пневмата

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Подростку провели операцию после того, как он случайно выстрелил себе в руку из пневматического пистолета
Подростку провели операцию после того, как он случайно выстрелил себе в руку из пневматического пистолета Фото:

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток во время чистки пневматического пистолета случайно выстрелил себе в руку. Его госпитализировали в больницу и провели операцию по удалению инородного тела, сообщили журналисты. 

«По неосторожности юноша выстрелили себе в левую кисть. Посчитав травму недостаточно серьезной, сначала он обратился в травмпункт», — передает портал 78.ru. Отмечается, что из травмпункта подростка госпитализировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ). 

Так, врачи выявили, что пуля вошла глубоко в кожные покровы, поэтому юноше провели операцию. На данный момент он остается под наблюдением врачей. 

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В Санкт-Петербурге 15-летний подросток во время чистки пневматического пистолета случайно выстрелил себе в руку. Его госпитализировали в больницу и провели операцию по удалению инородного тела, сообщили журналисты.  «По неосторожности юноша выстрелили себе в левую кисть. Посчитав травму недостаточно серьезной, сначала он обратился в травмпункт», — передает портал 78.ru. Отмечается, что из травмпункта подростка госпитализировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).  Так, врачи выявили, что пуля вошла глубоко в кожные покровы, поэтому юноше провели операцию. На данный момент он остается под наблюдением врачей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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