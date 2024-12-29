В Петербурге юноша выстрелил себе в руку из пневмата

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток во время чистки пневматического пистолета случайно выстрелил себе в руку. Его госпитализировали в больницу и провели операцию по удалению инородного тела, сообщили журналисты.
«По неосторожности юноша выстрелили себе в левую кисть. Посчитав травму недостаточно серьезной, сначала он обратился в травмпункт», — передает портал 78.ru. Отмечается, что из травмпункта подростка госпитализировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).
Так, врачи выявили, что пуля вошла глубоко в кожные покровы, поэтому юноше провели операцию. На данный момент он остается под наблюдением врачей.
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