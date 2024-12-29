Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян объявил о старте народной премии «Достояние района». Как пояснил URA.RU депутат, речь идет о Тракторозаводском районе. Идея о такой премии появилась после его знакомства с Маулидой Комар, чья жизнь неразрывно связана со службой в МВД.
«Маулида Анваровна Комар — подполковник юстиции в отставке, член Союза офицеров России и почетный ветеран МВД. На прошлой неделе ей исполнилось 74 года. А познакомились мы с ней абсолютно случайно. После одного районного мероприятия увиделись с ней на улице, и я предложил довести ее до дома. Пока ехали, немного разговорились. И я тогда понял, что нашел родную душу», — пояснил депутат.
Эта встреча натолкнула Мхитаряна натолкнула на идею запуска в районе премии «Достояние». В рамках этой премии планируется рассказывать горожанам о земляках, заслуживающих уважения и признания. Лауреатам будут вручать награды и денежные премии.
Маулида Комар, находясь уже на пенсии, ведет активную общественную деятельность — состоит в совете ветеранов Тракторозаводского района, с начала СВО активно помогает бойцам. К депутату Мхитаряну она обратилась с просьбой приобрести для нее новую швейную машинку. Ее машинка, образца семидесятых годах, сломалась. Депутат исполнил просьбу и лично поздравил Маулиду Анваровну с днем рождения.
«В честь своего 74-летия она решила сшить и отправить на СВО 740 штук пеленок и простыней. Это будет уже более пяти тысяч, сшитых Маулидой Анваровной. Такие люди как она, истинное достояние района. Надеюсь, что со временем премия „Достояние“ станет городской, а потом и областной», — заявил URA.RU депутат.
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