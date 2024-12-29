В Пермский край из украинского плена вернулись четыре бойца

Стало известно еще о четырех пермяках, которые вернулись из украинского плена. Обмен состоялся между Россией и украинской стороной в преддверие Нового года по формуле 150 на 150. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
«Хорошие новости для Пермского края! Из нашего списка вернулось четыре человека, все контрактники из Перми, Березников и Нытвы. Переговорил по телефону с близкими ребят: эмоции и слезы радости. Будем надеяться, что все наши земляки обязательно скоро будут дома!» — сказано в сообщении, опубликованном Игорем Сапко на своей странице «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что еще два пермяка вернулись из украинского плена домой. Среди них были жители Перми и Горнозаводска.
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