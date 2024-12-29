29 декабря 2024

В Пермский край из украинского плена вернулись четыре бойца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще четыре бойца вернулись в Пермский край из плена
Еще четыре бойца вернулись в Пермский край из плена Фото:

Стало известно еще о четырех пермяках, которые вернулись из украинского плена. Обмен состоялся между Россией и украинской стороной в преддверие Нового года по формуле 150 на 150. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Хорошие новости для Пермского края! Из нашего списка вернулось четыре человека, все контрактники из Перми, Березников и Нытвы. Переговорил по телефону с близкими ребят: эмоции и слезы радости. Будем надеяться, что все наши земляки обязательно скоро будут дома!» — сказано в сообщении, опубликованном Игорем Сапко на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что еще два пермяка вернулись из украинского плена домой. Среди них были жители Перми и Горнозаводска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стало известно еще о четырех пермяках, которые вернулись из украинского плена. Обмен состоялся между Россией и украинской стороной в преддверие Нового года по формуле 150 на 150. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Хорошие новости для Пермского края! Из нашего списка вернулось четыре человека, все контрактники из Перми, Березников и Нытвы. Переговорил по телефону с близкими ребят: эмоции и слезы радости. Будем надеяться, что все наши земляки обязательно скоро будут дома!» — сказано в сообщении, опубликованном Игорем Сапко на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что еще два пермяка вернулись из украинского плена домой. Среди них были жители Перми и Горнозаводска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...