Экипаж летевшего из Москвы в Пермь самолета запросил наряд полиции после посадки

Экипаж самолета, следовавшего по маршруту Москва — Пермь, запросил в аэропорту Большое Савино полицию. Из сообщения следует — один из пассажиров стал вести себя буйно.
«Экипаж самолета А-320 доложил о пьяном буйном пассажире, а по прибытию запросил полицию. Сигналы „Срочности“ и „Бедствия“ не были объявлены. Также не поступали сообщения от командира судна об опасности», — передает telegram-канал Aviaincident.
Речь идет о рейсе, который вылетел из Шереметьево утром 31 декабря. Сигнал о дебошире диспетчер принял, когда самолет еще находился в воздухе. Борт «Аэрофлота» приземлился в Большом Савино в 12:15 по местному времени. Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, самолет прибыл на 25 минут раньше, чем это было указано в расписании.
Источник URA.RU в силовых структурах пояснил, что сейчас будет решать вопрос о степени виновности пассажира. Ему грозит крупный штраф или административный арест до 15 суток.
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