Пермь наводнит толпа снеговиков

В Перми отметят «День снеговика». 4 января горожане будут массово лепить снежные фигуры в парках и на набережной Камы, рассказали в мэрии.
«4 января пермяки могут принять участие в „Дне снеговика“. На массовую лепку снеговиков в первую субботу года в парки и на центральную набережную приглашаются взрослые и дети, семьи, корпоративные команды», — говорится на сайте администрации Перми.
На набережной любители снеговиков соберутся напротив шестого причала с 12:00 до 14:00. В саду имени Миндовского и парке имени Чехова акция пройдет с 11:00 до 14:00. В Закамске праздник пройдет в парке «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!