31 декабря 2024

Пермь наводнит толпа снеговиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция по массовой лепке снеговиков пройдет 4 января
Акция по массовой лепке снеговиков пройдет 4 января Фото:

В Перми отметят «День снеговика». 4 января горожане будут массово лепить снежные фигуры в парках и на набережной Камы, рассказали в мэрии.

«4 января пермяки могут принять участие в „Дне снеговика“. На массовую лепку снеговиков в первую субботу года в парки и на центральную набережную приглашаются взрослые и дети, семьи, корпоративные команды», — говорится на сайте администрации Перми.

На набережной любители снеговиков соберутся напротив шестого причала с 12:00 до 14:00. В саду имени Миндовского и парке имени Чехова акция пройдет с 11:00 до 14:00. В Закамске праздник пройдет в парке «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.

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В Перми отметят «День снеговика». 4 января горожане будут массово лепить снежные фигуры в парках и на набережной Камы, рассказали в мэрии. «4 января пермяки могут принять участие в „Дне снеговика“. На массовую лепку снеговиков в первую субботу года в парки и на центральную набережную приглашаются взрослые и дети, семьи, корпоративные команды», — говорится на сайте администрации Перми. На набережной любители снеговиков соберутся напротив шестого причала с 12:00 до 14:00. В саду имени Миндовского и парке имени Чехова акция пройдет с 11:00 до 14:00. В Закамске праздник пройдет в парке «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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