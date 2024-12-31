Трезвые пермяки примут участие в новогодней пробежке 1 января

Традиционная «Трезвая пробежка» состоится в Перми 1 января. Она стартует в 14.00 в сквере им. Субботина у памятника «МИГ на взлете» и пройдет вдоль Комсомольского проспекта. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«Мы ждем всех активных и неравнодушных граждан для того, чтобы отпраздновать наступление Нового года! Длина всего маршрута составит примерно 3,6 километров. Наш маршрут односторонний, поэтому продумайте свой путь заранее», — сообщают организаторы забега в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Финишируют участники на Соборной площади. После забега там проведут русскую дружинную игру Бачуга, которая основана на нескольких русских дворовых играх.
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