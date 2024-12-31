31 декабря 2024
30 декабря 2024

Трезвые пермяки примут участие в новогодней пробежке 1 января

В Перми 1 января пройдет традиционная трезвая новогодняя пробежка
© Служба новостей «URA.RU»
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Длина маршрута составит примерно 3,6 километров
Длина маршрута составит примерно 3,6 километров Фото:

Традиционная «Трезвая пробежка» состоится в Перми 1 января. Она стартует в 14.00 в сквере им. Субботина у памятника «МИГ на взлете» и пройдет вдоль Комсомольского проспекта. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«Мы ждем всех активных и неравнодушных граждан для того, чтобы отпраздновать наступление Нового года! Длина всего маршрута составит примерно 3,6 километров. Наш маршрут односторонний, поэтому продумайте свой путь заранее», — сообщают организаторы забега в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Финишируют участники на Соборной площади. После забега там проведут русскую дружинную игру Бачуга, которая основана на нескольких русских дворовых играх.

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Традиционная «Трезвая пробежка» состоится в Перми 1 января. Она стартует в 14.00 в сквере им. Субботина у памятника «МИГ на взлете» и пройдет вдоль Комсомольского проспекта. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «Мы ждем всех активных и неравнодушных граждан для того, чтобы отпраздновать наступление Нового года! Длина всего маршрута составит примерно 3,6 километров. Наш маршрут односторонний, поэтому продумайте свой путь заранее», — сообщают организаторы забега в группе «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Финишируют участники на Соборной площади. После забега там проведут русскую дружинную игру Бачуга, которая основана на нескольких русских дворовых играх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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