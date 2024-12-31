Пермяков бесплатно учат хоккею и фигурному катанию

Основы катания на коньках можно узнать на эспланаде
В Перми на городской эспланаде проходит фестиваль зимних видов спорта. Его главной площадкой стал ледовый каток у Театра-Театра. Здесь проходят различные мастер-классы, в том числе, по хоккею и фигурному катанию.
«В новогодние каникулы все желающие могут посетить мастер-классы по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу, а также турниры и спортивные праздники. Центральная площадка проведения фестиваля — каток перед Театром-Театром», — сообщает telegram-канал «Пермь-300».
Посещение катка бесплатное. Коньки можно взять в прокат — это уже платная услуга. Каток работает с 10 утра.
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