ГАИ надеется на помощь пермяков после новогоднего застолья

Сотрудники Госавтоинспеции просят пермяков сообщать о нетрезвых водителях. Для приема сообщений работает специальный telegram-бот.
«В Госавтоинспекции Пермского края работает телеграм-бот @gibddperm_bot, который позволяет принимать от граждан сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. С его помощью можно анонимно сообщать о водителях, которые странно себя ведут или находятся в нетрезвом состоянии», — говорится в telegram-канале ГАИ.
При отправке сообщения нужно указать место нарушения, марку и госномер машины, а также направление, в котором поехал водитель. Сотрудники ГАИ обещают оперативно реагировать на сообщения и задерживать нетрезвых нарушителей.
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