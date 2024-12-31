31 декабря 2024

ГАИ надеется на помощь пермяков после новогоднего застолья

ГАИ Пермского края просит сообщать о пьяных водителях в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники дорожной полиции не отдыхают
Сотрудники дорожной полиции не отдыхают Фото:

Сотрудники Госавтоинспеции просят пермяков сообщать о нетрезвых водителях. Для приема сообщений работает специальный telegram-бот.

«В Госавтоинспекции Пермского края работает телеграм-бот @gibddperm_bot, который позволяет принимать от граждан сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. С его помощью можно анонимно сообщать о водителях, которые странно себя ведут или находятся в нетрезвом состоянии», — говорится в telegram-канале ГАИ.

При отправке сообщения нужно указать место нарушения, марку и госномер машины, а также направление, в котором поехал водитель. Сотрудники ГАИ обещают оперативно реагировать на сообщения и задерживать нетрезвых нарушителей.

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Сотрудники Госавтоинспеции просят пермяков сообщать о нетрезвых водителях. Для приема сообщений работает специальный telegram-бот. «В Госавтоинспекции Пермского края работает телеграм-бот @gibddperm_bot, который позволяет принимать от граждан сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. С его помощью можно анонимно сообщать о водителях, которые странно себя ведут или находятся в нетрезвом состоянии», — говорится в telegram-канале ГАИ. При отправке сообщения нужно указать место нарушения, марку и госномер машины, а также направление, в котором поехал водитель. Сотрудники ГАИ обещают оперативно реагировать на сообщения и задерживать нетрезвых нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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