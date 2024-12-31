31 декабря 2024

В ночь на Новый год в Перми родились пять малышей

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января стал днем рождения для пятерых маленьких пермяков
1 января стал днем рождения для пятерых маленьких пермяков Фото:

Отмечать день рождения и Новый год в одно время будут пять новых пермяков. Столько детей родились в городе минувшей ночью, рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья.

«За новогоднюю ночь в краевой столице родились пять детей. Самый первый — в 02:58», — сообщает Минздрав в Telegram.

Имен ведомство не раскрывает. URA.RU ранее рассказывало, что мальчик Виктор из Нового Уренгоя стал первым новорожденным на Ямале в 2025 году. А первым ребенком года в Тюмени стала девочка Алисия. 

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Отмечать день рождения и Новый год в одно время будут пять новых пермяков. Столько детей родились в городе минувшей ночью, рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья. «За новогоднюю ночь в краевой столице родились пять детей. Самый первый — в 02:58», — сообщает Минздрав в Telegram. Имен ведомство не раскрывает. URA.RU ранее рассказывало, что мальчик Виктор из Нового Уренгоя стал первым новорожденным на Ямале в 2025 году. А первым ребенком года в Тюмени стала девочка Алисия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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