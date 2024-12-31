В ночь на Новый год в Перми родились пять малышей

1 января стал днем рождения для пятерых маленьких пермяков
Отмечать день рождения и Новый год в одно время будут пять новых пермяков. Столько детей родились в городе минувшей ночью, рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья.
«За новогоднюю ночь в краевой столице родились пять детей. Самый первый — в 02:58», — сообщает Минздрав в Telegram.
Имен ведомство не раскрывает. URA.RU ранее рассказывало, что мальчик Виктор из Нового Уренгоя стал первым новорожденным на Ямале в 2025 году. А первым ребенком года в Тюмени стала девочка Алисия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!