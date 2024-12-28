28 декабря 2024

Верховный суд определит, где будут судить менеджеров пермского завода «Телта»

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Защита много раз настаивала на передаче дела в Пермь
Защита много раз настаивала на передаче дела в Пермь Фото:

Верховный суд России в начале января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермской «Телты». По версии следствия, завод, исполняя контракт Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Таким образом были похищены порядка 33 миллионов рублей.

«Будет рассмотрено заявления об изменении территориальной подсудности по делу [Алексея] Высокова [Елены] Гришиной, [Игоря] Морозова, [Алексея] Пальмова. Слушание пройдет 9 января в 11:00», — cо ссылкой на источник в суде пишет РИА Новости.

Топ-менеджеров пермской компании арестовали в конце июля 2023 года. Для фигурантов дела запрашивают реальные сроки. Также обвинение было предъявлено нескольким высокопоставленных военным из Минобороны РФ.

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Верховный суд России в начале января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермской «Телты». По версии следствия, завод, исполняя контракт Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Таким образом были похищены порядка 33 миллионов рублей. «Будет рассмотрено заявления об изменении территориальной подсудности по делу [Алексея] Высокова [Елены] Гришиной, [Игоря] Морозова, [Алексея] Пальмова. Слушание пройдет 9 января в 11:00», — cо ссылкой на источник в суде пишет РИА Новости. Топ-менеджеров пермской компании арестовали в конце июля 2023 года. Для фигурантов дела запрашивают реальные сроки. Также обвинение было предъявлено нескольким высокопоставленных военным из Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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