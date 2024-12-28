Верховный суд определит, где будут судить менеджеров пермского завода «Телта»

Верховный суд России в начале января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермской «Телты». По версии следствия, завод, исполняя контракт Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Таким образом были похищены порядка 33 миллионов рублей.
«Будет рассмотрено заявления об изменении территориальной подсудности по делу [Алексея] Высокова [Елены] Гришиной, [Игоря] Морозова, [Алексея] Пальмова. Слушание пройдет 9 января в 11:00», — cо ссылкой на источник в суде пишет РИА Новости.
Топ-менеджеров пермской компании арестовали в конце июля 2023 года. Для фигурантов дела запрашивают реальные сроки. Также обвинение было предъявлено нескольким высокопоставленных военным из Минобороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!