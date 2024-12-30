30 декабря 2024

За сутки до Нового года в Пермском крае произошло 13 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего пожаров произошло на территории Перми
Больше всего пожаров произошло на территории Перми Фото:

За сутки до Нового года на территории Пермского края произошло 13 пожаров. Имеются пострадавшие и травмированные, сообщило региональное МЧС.

«На территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров. Шесть пожаров произошло на территории Перми, четыре — в Пермском муниципальном округе и по одному пожару на территориях Кизела, Еловского и Юсьвинского округов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что 29 декабря на территории Перми ночной пожар унес жизни двух женщин. Следователи СК России устанавливают обстоятельства пожара и гибели людей.

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За сутки до Нового года на территории Пермского края произошло 13 пожаров. Имеются пострадавшие и травмированные, сообщило региональное МЧС. «На территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров. Шесть пожаров произошло на территории Перми, четыре — в Пермском муниципальном округе и по одному пожару на территориях Кизела, Еловского и Юсьвинского округов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало о том, что 29 декабря на территории Перми ночной пожар унес жизни двух женщин. Следователи СК России устанавливают обстоятельства пожара и гибели людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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