За сутки до Нового года в Пермском крае произошло 13 пожаров

Больше всего пожаров произошло на территории Перми
За сутки до Нового года на территории Пермского края произошло 13 пожаров. Имеются пострадавшие и травмированные, сообщило региональное МЧС.
«На территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров. Шесть пожаров произошло на территории Перми, четыре — в Пермском муниципальном округе и по одному пожару на территориях Кизела, Еловского и Юсьвинского округов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что 29 декабря на территории Перми ночной пожар унес жизни двух женщин. Следователи СК России устанавливают обстоятельства пожара и гибели людей.
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