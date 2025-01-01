В четырех аэропортах РФ временно приостановили полеты

В аэропортах Калуги, Саранска, Пензы и Саратова ввели временные ограничения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения были введены для поддержания высоких стандартов безопасности
Ограничения были введены для поддержания высоких стандартов безопасности Фото:

В аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова введены временные ограничения на полеты гражданских судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вечером введены в четырех аэропортах: в 20:36 мск — в аэропорту Калуга, в 21:00 мск — в аэропортах Пенза, Саранск и Саратов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены для поддержания высоких стандартов безопасности. Аэропорты будут закрыты для приема и отправки рейсов до снятия ограничений, сроки которых будут уточнены дополнительно.

Российские силы ПВО вечером 1 января сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны России. Инциденты произошли над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областей, успешные действия ПВО предотвратили возможные угрозы, передает «Царьград».

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В аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова введены временные ограничения на полеты гражданских судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вечером введены в четырех аэропортах: в 20:36 мск — в аэропорту Калуга, в 21:00 мск — в аэропортах Пенза, Саранск и Саратов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении. Ограничения были введены для поддержания высоких стандартов безопасности. Аэропорты будут закрыты для приема и отправки рейсов до снятия ограничений, сроки которых будут уточнены дополнительно. Российские силы ПВО вечером 1 января сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны России. Инциденты произошли над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областей, успешные действия ПВО предотвратили возможные угрозы, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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