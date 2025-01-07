Мощное наводнение затопило священную Мекку в Саудовской Аравии. Видео

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В Саудовской Аравии произошло наводнение (фото из архива)
В Саудовской Аравии произошло наводнение (фото из архива) Фото:

Сильные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды, сообщают местные издания.

«Мекка в Саудовской Аравии, самый священный город в соответствии с исламом, пострадал от экстремальных погодных условий. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как целые кварталы частично затоплены из-за проливных дождей», — пишет Metro.

Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в таких городах, как Мекка, Медина и портовый город Джидда. Вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам, затопив населенные пункты.

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Сильные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды, сообщают местные издания. «Мекка в Саудовской Аравии, самый священный город в соответствии с исламом, пострадал от экстремальных погодных условий. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как целые кварталы частично затоплены из-за проливных дождей», — пишет Metro. Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в таких городах, как Мекка, Медина и портовый город Джидда. Вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам, затопив населенные пункты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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