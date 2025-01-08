Шольц не оценил намерение Трампа по расширению границ США

Европейские лидеры выразили недоумение по поводу последних заявлений избранного президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и Панамского канала. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что основополагающим принципом международного права является неприкосновенность границ, которую должны соблюдать все страны.
«Неприкосновенность границ является основным принципом международного права <...> границы нельзя передвинуть силой», — отметил Шольц во время выступления для прессы по поводу высказываний Трампа.
Щольц сообщил, что обменялся мнениями по поводу слов американского бизнесмена с рядом европейских правительств. «Во время моих переговоров с нашими европейскими партнерами по этому поводу ясно было выражено определенное непонимание в связи с последними заявлениями, звучащими из США», — подчеркнул канцлер.
Кроме того, Шольц подтвердил приверженность Германии НАТО, назвав альянс «важнейшим инструментом обороны» и ключевым элементом трансатлантических отношений. Он подчеркнул, что в связи с текущей напряженной обстановкой в Европе, Германия в тесной координации с партнерами будет работать над укреплением своих оборонных возможностей.
Ранее будущий президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы включить в состав страны Канаду, Гренландию и Панамский канал. Он также опубликовал в своей соцсети обновленную карту Соединенных Штатов, где уже закрасил Канаду в одинаковые с американской территорией цвета.
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