FT: Трамп решил пересмотреть подход к концу конфликта на Украине

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Администрация Трампа продолжит финансовую помощь Украине, отмечает FT
Администрация Трампа продолжит финансовую помощь Украине, отмечает FT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает новые подходы к разрешению конфликта на Украине. Об этом заявили европейские официальные лица, которые обсуждали данный вопрос с представителями будущей администрации Штатов.

«Вся команда [Трампа] одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — передает Financial Times слова европейских чиновников. Там добавили, что в администрации Трампа пока не разработали стратегию по урегулированию конфликта. Это свидетельствует о том, что поддержка Украины со стороны США будет продолжена после того, как избранный президент вступит в должность, отмечает издание.

Ранее будущий спецпосланник США по Украине Кита Келлог заявил, что Трамп стремится к скорейшему разрешению конфликта на Украине. Келлог выразил мнение, что новоизбранный президент способен достичь этой цели в ближайшем будущем, передает RT.

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Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает новые подходы к разрешению конфликта на Украине. Об этом заявили европейские официальные лица, которые обсуждали данный вопрос с представителями будущей администрации Штатов. «Вся команда [Трампа] одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — передает Financial Times слова европейских чиновников. Там добавили, что в администрации Трампа пока не разработали стратегию по урегулированию конфликта. Это свидетельствует о том, что поддержка Украины со стороны США будет продолжена после того, как избранный президент вступит в должность, отмечает издание. Ранее будущий спецпосланник США по Украине Кита Келлог заявил, что Трамп стремится к скорейшему разрешению конфликта на Украине. Келлог выразил мнение, что новоизбранный президент способен достичь этой цели в ближайшем будущем, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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