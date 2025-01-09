Стало известно, кого Си Цзиньпин отправит на инаугурацию Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин направит на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января высокопоставленного чиновника. Об этом сообщили источники.
«Председатель КНР Си Цзиньпин направит на инаугурацию Дональда Трампа своего представителя высокого уровня. Это беспрецедентный шаг, призванный снизить напряженность в отношениях между странами в начале работы новой администрации США», — сообщили источники газеты Financial Times.
По их словам, Си Цзиньпин может отправить на инаугурацию своего заместителя Хань Чжэна или министра иностранных дел Ван И. Один из собеседников газеты подчеркнул, что некоторые советники Трампа ожидают увидеть члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци.
Еще в декабре 2024 года источники, знакомые с планами Си Цзиньпина, заявили, что он сам не поедет на инаугурацию Трампа, несмотря на приглашения. В свою очередь, на торжественное мероприятие пока не приглашен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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